Новый семейный японский кроссовер теперь можно купить в России

В РФ начались продажи новых кроссоверов Toyota Harrier по цене от 3,4 млн рублей

Кроссовер Toyota Harrier сейчас доступен в России по цене от 3 367 000 рублей. Компания из Якутска оценила поставку этого авто под заказ на сумму 3 680 000 рублей.

Фирма готова привезти модель в комплектации Progressive Edition, предлагающей такие опции, как тканевая обивка сидений, кожаный мультируль, адаптивный круиз-контроль, кнопка запуска/остановки двигателя, функция удаленного запуска, а также мультимедиасистема с 10,25-дюймовым сенсорным экраном и фирменный комплекс активной безопасности от Toyota.

Данный Harrier оснащен атмосферным 2,0-литровым двигателем мощностью 171 л.с., агрегатированным с вариатором и передним приводом. Аналогичный кроссовер во Владивостоке поставляют за 3 680 000 рублей, причем за доплату в 70 000 рублей можно заказать гибридную версию, которая включает 2,5-литровый ДВС мощностью 178 л.с. и электромотор мощностью 120 л.с., работающие в паре с электромеханическим вариатором E-CVT.

Toyota Harrier

В Новосибирске гибридный Toyota Harrier стоит 4 300 000 рублей, а в Иркутске цена составляет 5 250 000 рублей. Во втором случае автомобиль уже выкуплен и находится на специальной стоянке в Китае.

Из наличия продается только один кроссовер, который был выкуплен частным автосалоном в Красноярске и выставлен на продажу по цене 4 499 000 рублей. Этот автомобиль представлен в комплектации Care Edition и включает опции, такие как трехуровневый подогрев передних сидений, обогрев зеркал, панорамная крыша, кожаный салон с перфорацией, камера кругового обзора, мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном и двухзонный климат-контроль.

Toyota Harrier

