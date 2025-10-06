Названы иномарки, которые пострадают от нового утильсбора

«Автостат»: названы иномарки, которым грозит снижение спроса из-за утильсбора

Определенные марки автомобилей, особенно гибриды, могут ощутить влияние новых правил утильсбора, считает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Он отмечает, что «живыми» останутся автомобили с мощностью до 160 л.с., тогда как модели мощнее 160 л.с. потеряют привлекательность для физических лиц.

Сооснователь LikeAvto Никита Шелехов добавляет, что особенно пострадают Geely Monjaro и такие бренды, как Zeekr, Li Auto, а также модели от BMW, Toyota и Mercedes-Benz. Официально представленные на нашем рынке бренды и дилеры, имеющие запасы автомобилей, завезенных ранее, воспользуются сложившейся ситуацией.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов ожидает, что новые нормы могут привести к некоторому снижению на российском авторынке из-за меньшего объема поставок, особенно электромобилей и гибридов, таких как Zeekr и Lixiang.

Тем не менее, исчезновения марок с рынка не произойдет, возможно, уменьшится лишь общий объем спроса и продаж. Важно отметить, что доля электромобилей и гибридов составляет приблизительно 4%, и существуют локализованные модели, доступные клиентам, такие как Voyah и Evolute.

Говоря о моделях с ДВС, Иванов приводит примеры повышения цен: BMW X5 подорожает на 250 тыс. рублей, а Toyota Highlander – на 150 тыс. рублей, но это не повлияет на уровень спроса.

