Названы иномарки, которые пострадают от нового утильсбора
Определенные марки автомобилей, особенно гибриды, могут ощутить влияние новых правил утильсбора, считает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Он отмечает, что «живыми» останутся автомобили с мощностью до 160 л.с., тогда как модели мощнее 160 л.с. потеряют привлекательность для физических лиц.
Сооснователь LikeAvto Никита Шелехов добавляет, что особенно пострадают Geely Monjaro и такие бренды, как Zeekr, Li Auto, а также модели от BMW, Toyota и Mercedes-Benz. Официально представленные на нашем рынке бренды и дилеры, имеющие запасы автомобилей, завезенных ранее, воспользуются сложившейся ситуацией.
Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов ожидает, что новые нормы могут привести к некоторому снижению на российском авторынке из-за меньшего объема поставок, особенно электромобилей и гибридов, таких как Zeekr и Lixiang.
Тем не менее, исчезновения марок с рынка не произойдет, возможно, уменьшится лишь общий объем спроса и продаж. Важно отметить, что доля электромобилей и гибридов составляет приблизительно 4%, и существуют локализованные модели, доступные клиентам, такие как Voyah и Evolute.
Говоря о моделях с ДВС, Иванов приводит примеры повышения цен: BMW X5 подорожает на 250 тыс. рублей, а Toyota Highlander – на 150 тыс. рублей, но это не повлияет на уровень спроса.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые надежные дизельные автомобили в России.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube