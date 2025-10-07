Маленькие, дешевые, электрические – в Европе создают новый класс городских авто

В EC создадут особую категорию доступных и компактных электромобилей

Европейский союз намерен возродить культуру доступного транспорта, создав особую категорию компактных электромобилей, вдохновленных японской философией кей-каров.

Стремительный рост цен на новые автомобили становится серьезным вызовом для многих европейцев, особенно в эпоху электрификации, ведь стоимость машин часто превышает 30 000 евро.

В ответ на это Европейская комиссия инициировала амбициозный проект по созданию принципиально нового класса транспортных средств. Целью стала разработка легких, компактных и, что самое важное, доступных электромобилей с ценой в районе 15 000 евро, которые смогут вернуть малолитражки на улицы городов.

Японский кей-кар Honda N-one

На рынок оказывают значительное давление доступные электромобили из Китая, в то время как европейские производители практически покинули сегмент бюджетных городских машин.

Концепция нового «еврокара» открыто заимствует успешный опыт японских кей-каров. Их секрет – в жестких ограничениях по габаритам и мощности, а также в господдержке через налоговые льготы и упрощенную регистрацию.

Планируется, что европейский аналог будет иметь длину от 3,5 до 3,8 метра и вес около тонны. Обсуждается разделение на две версии: чисто городскую с мощностью около 40–50 л.с.и более универсальную, помощнее и пригодную для поездок по автомагистралям.