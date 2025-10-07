Названы 10 самых надежных внедорожников
По данным экспертов автомобильного портала iSeeCars, лишь 4,3% кроссоверов и внедорожников способны преодолеть отметку в 250,000 миль (около 400,000 км). Однако есть определенные модели, вероятность достижения таких рекордов у которых значительно выше.
В рамках годового исследования специалисты iSeeCars проанализировали более 174 миллионов автомобилей и отобрали те модели, которые могут прослужить долгие годы и проехать не менее 250 000 миль или 402 000 километров. В списке самых долговечных SUV оказался 21 автомобиль, и девять из них принадлежат компании Toyota и ее премиальному бренду Lexus.
Лидером среди SUV стал полноразмерный внедорожник Toyota Sequoia, у которого вероятность преодоления 402 000 километров равна 39,1%, что в 9,1 раза выше среднего показателя по рынку.
На втором месте расположился Toyota 4Runner, который в 32,9% случаев доживает до рекордных пробегов, что в 7,7 раз превышает средние показатели. Замыкает тройку гибридный Toyota Highlander Hybrid с шансом 31%, что в 7,2 раза выше среднего по рынку.
Также в пятерку самых долговечных внедорожников вошли модели Lexus – рамный Lexus GX и гибридный Lexus RX. Первый из них достигает рекордных пробегов в 18,3% случаев, а второй – в 17% случаев.
Список самых долговечных кроссоверов и внедорожников
- Toyota Sequoia
- Toyota 4Runner
- Toyota Highlander Hybrid
- Lexus GX
- Lexus RX (гибрид)
- Honda Pilot
- Toyota Highlander
- Chevrolet Suburban
- Lexus RX
- Honda CR-V
- Acura MDX
- GMC Yukon XL
- Toyota RAV4 Hybrid
- GMC Yukon
- Chevrolet Tahoe
- Toyota RAV4
- Acura RDX
- Cadillac Escalade ESV
- Volvo XC60
- Nissan Armada
- Jeep Wrangler Unlimited.
