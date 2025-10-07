Названы 10 самых надежных внедорожников

Журнал iSeeCars перечислил 10 самых долговечных внедорожников

По данным экспертов автомобильного портала iSeeCars, лишь 4,3% кроссоверов и внедорожников способны преодолеть отметку в 250,000 миль (около 400,000 км). Однако есть определенные модели, вероятность достижения таких рекордов у которых значительно выше.

В рамках годового исследования специалисты iSeeCars проанализировали более 174 миллионов автомобилей и отобрали те модели, которые могут прослужить долгие годы и проехать не менее 250 000 миль или 402 000 километров. В списке самых долговечных SUV оказался 21 автомобиль, и девять из них принадлежат компании Toyota и ее премиальному бренду Lexus.

Toyota Sequoia

Лидером среди SUV стал полноразмерный внедорожник Toyota Sequoia, у которого вероятность преодоления 402 000 километров равна 39,1%, что в 9,1 раза выше среднего показателя по рынку.

Toyota 4Runner

На втором месте расположился Toyota 4Runner, который в 32,9% случаев доживает до рекордных пробегов, что в 7,7 раз превышает средние показатели. Замыкает тройку гибридный Toyota Highlander Hybrid с шансом 31%, что в 7,2 раза выше среднего по рынку.

Toyota Highlander Hybrid

Также в пятерку самых долговечных внедорожников вошли модели Lexus – рамный Lexus GX и гибридный Lexus RX. Первый из них достигает рекордных пробегов в 18,3% случаев, а второй – в 17% случаев.

Список самых долговечных кроссоверов и внедорожников

Toyota Sequoia

Toyota 4Runner

Toyota Highlander Hybrid

Lexus GX

Lexus RX ( гибрид )

Honda Pilot

Toyota Highlander

Chevrolet Suburban

Lexus RX

Honda CR-V

Acura MDX

GMC Yukon XL

Toyota RAV4 Hybrid

GMC Yukon

Chevrolet Tahoe

Toyota RAV4

Acura RDX

Cadillac Escalade ESV

Volvo XC60

Nissan Armada

Jeep Wrangler Unlimited.

