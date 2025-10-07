#
Названы 10 самых надежных внедорожников

Журнал iSeeCars перечислил 10 самых долговечных внедорожников

По данным экспертов автомобильного портала iSeeCars, лишь 4,3% кроссоверов и внедорожников способны преодолеть отметку в 250,000 миль (около 400,000 км). Однако есть определенные модели, вероятность достижения таких рекордов у которых значительно выше.

В рамках годового исследования специалисты iSeeCars проанализировали более 174 миллионов автомобилей и отобрали те модели, которые могут прослужить долгие годы и проехать не менее 250 000 миль или 402 000 километров. В списке самых долговечных SUV оказался 21 автомобиль, и девять из них принадлежат компании Toyota и ее премиальному бренду Lexus.

Toyota Sequoia
Toyota Sequoia

Лидером среди SUV стал полноразмерный внедорожник Toyota Sequoia, у которого вероятность преодоления 402 000 километров равна 39,1%, что в 9,1 раза выше среднего показателя по рынку.

Toyota 4Runner
Toyota 4Runner

На втором месте расположился Toyota 4Runner, который в 32,9% случаев доживает до рекордных пробегов, что в 7,7 раз превышает средние показатели. Замыкает тройку гибридный Toyota Highlander Hybrid с шансом 31%, что в 7,2 раза выше среднего по рынку.

Toyota Highlander Hybrid
Toyota Highlander Hybrid

Также в пятерку самых долговечных внедорожников вошли модели Lexus – рамный Lexus GX и гибридный Lexus RX. Первый из них достигает рекордных пробегов в 18,3% случаев, а второй – в 17% случаев.

Список самых долговечных кроссоверов и внедорожников

  • Toyota Sequoia
  • Toyota 4Runner
  • Toyota Highlander Hybrid
  • Lexus GX
  • Lexus RX (гибрид)
  • Honda Pilot
  • Toyota Highlander
  • Chevrolet Suburban
  • Lexus RX
  • Honda CR-V
  • Acura MDX
  • GMC Yukon XL
  • Toyota RAV4 Hybrid
  • GMC Yukon
  • Chevrolet Tahoe
  • Toyota RAV4
  • Acura RDX
  • Cadillac Escalade ESV
  • Volvo XC60
  • Nissan Armada
  • Jeep Wrangler Unlimited.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые дешевые минивэны в РФ.

Источник:  iSeeCars
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik | фирмы-производители
07.10.2025 
0