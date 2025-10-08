Спрос на эти машины российской сборки устойчиво растет

Марка Solaris удвоила продажи в России

За первые девять месяцев 2025 года на российском рынке было зафиксировано 21 519 регистраций автомобилей Solaris, что на 119% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, когда было зарегистрировано 9845 машин, как сообщил автоэксперт Олег Мосеев. Доля марки на рынке России возросла с 1,03% до 2,45%, что составляет увеличение на 1,42 процентных пункта.

Основная часть зарегистрированных автомобилей пришлась на частных потребителей (18 232 автомобиля (84,7%), тогда как юридические лица приобрели 3287 машин (15,3%).

Наибольшим спросом пользовалась модель Solaris HC (Hyundai Creta), было зарегистрировано 7922 автомобиля, на втором месте находится KRX (Kia Rio X-Line) с 5504 единицами, а замыкает тройку KRS (Kia Rio Sedan) с 5279 зарегистрированными машинами.

Согласно данным агентства «Автостат», в сентябре в России было зарегистрировано 4028 новых автомобилей Solaris, что является рекордным показателем для марки за один месяц.

В третьем квартале 2025 года было зарегистрировано 11 022 автомобиля, что на 70% больше по сравнению со вторым кварталом и на 175% больше, чем в первом.

