#
Разборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На рынок вышли самые дешевые электромобили Tesla
8 октября
На рынок вышли самые дешевые электромобили Tesla
Компания Tesla выпустила дешевые электромобили...
В Московском Гольф-Клубе прошел турнир: флагманом праздника был Exeed Exlantix ET
8 октября
В Московском Гольф-Клубе прошел турнир: флагманом праздника был Exeed Exlantix ET
Exeed и Московский Городской Гольф-Клуб...
Глава Минпромторга объяснил необходимость повышения утильсбора
8 октября
Глава Минпромторга объяснил необходимость повышения утильсбора
Алиханов: Повышение утильсбора необходимо для...

Спрос на эти машины российской сборки устойчиво растет

Марка Solaris удвоила продажи в России

За первые девять месяцев 2025 года на российском рынке было зафиксировано 21 519 регистраций автомобилей Solaris, что на 119% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, когда было зарегистрировано 9845 машин, как сообщил автоэксперт Олег Мосеев. Доля марки на рынке России возросла с 1,03% до 2,45%, что составляет увеличение на 1,42 процентных пункта.

Рекомендуем
Надежные внедорожники от 800 тыс. рублей — рейтинг «За рулем»

Основная часть зарегистрированных автомобилей пришлась на частных потребителей (18 232 автомобиля (84,7%), тогда как юридические лица приобрели 3287 машин (15,3%).

Наибольшим спросом пользовалась модель Solaris HC (Hyundai Creta), было зарегистрировано 7922 автомобиля, на втором месте находится KRX (Kia Rio X-Line) с 5504 единицами, а замыкает тройку KRS (Kia Rio Sedan) с 5279 зарегистрированными машинами.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Согласно данным агентства «Автостат», в сентябре в России было зарегистрировано 4028 новых автомобилей Solaris, что является рекордным показателем для марки за один месяц.

В третьем квартале 2025 года было зарегистрировано 11 022 автомобиля, что на 70% больше по сравнению со вторым кварталом и на 175% больше, чем в первом.

Solaris HC
Solaris HC
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рейтинг самых проходимых кроссоверов на российском рынке
Штраф за отсутствие ОСАГО за каждый проезд под камерой...
Насколько быстро ржавеют «китайцы»: наблюдения эксперта

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые подешевевшие машины в России.

Источник:  Telegram-канал Олега Мосеева
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Solaris
Количество просмотров 12
08.10.2025 
Фото:Solaris
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Solaris HC

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв