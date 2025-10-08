Этот крутой кроссовер не продают в РФ из-за... китайцев

Российская премьера Aito M9 отложена ввиду высокого спроса в Китае

Модель Aito M9 пока не выйдет на российский рынок – дебют полноразмерного гибридного кроссовера откладывается.

Об этом сообщает источник со ссылкой на представителя компании-дистрибьютора китайской марки, АО «МБ РУС». Там отмечают, что флагманская модель бренда пользуется повышенным спросом на рынке Китая и все мощности выпускающего модель завода направлены на удовлетворение потребностей местных покупателей. Напомним, Aito (в Китае – Seres Aito) – это марка, принадлежащая IT-гиганту Huawei.

Силовая установка Aito M9 состоит из 1,5-литрового ДВС в качестве бензогенератора и двух электромоторов общей мощностью 496 л.с. Запас хода – 1210-1239 км. Модель получила высший балл в краш-тесте C-NCAP.

Кроссовер Aito M9 был пущен в продажу на рынке КНР еще в декабре 2023 года, а уже в январе 2024-го российский дистрибьютор заявил, что модель появится в РФ во второй половине года. В сентябре на модель начали принимать предзаказы, однако сроки запуска продаж со временем сдвинулись на 2025 год – а теперь, как выясняется, и они не будут выдержаны. Оформившим предзаказ россиянам стоит набраться терпения...