9-ступенчатая АКП, полный привод: этот японский кроссовер снова можно купить в России

В РФ начались продажи новых Nissan Pathfinder по цене от 4,25 млн рублей

Кроссовер Nissan Pathfinder, который ранее был официально доступен на российском рынке, снова предлагается к покупке благодаря параллельному импорту в версии, предназначенной для Китая.

Данная модель собирается на совместном предприятии Dongfeng-Nissan и получила некоторые черты от премиального суббренда Infiniti.

Заказать такой автомобиль можно по цене от 4 249 000 рублей, которую предлагает компания из Владивостока. На фотографиях объявлений представлен кроссовер в черном металлике, с богатым оснащением: кожаный салон, панорамная крыша, многозонный климат-контроль, камеры кругового обзора, премиальная аудиосистема и 20-дюймовые диски.

Другая компания из Владивостока предлагает аналогичные автомобили по цене 4 300 000 рублей. В Москве и Екатеринбурге цены значительно выше – 4 605 000 и 5 359 000 рублей соответственно.

Все представленные автомобили имеют похожие технические характеристики. Под капотом установлен бензиновый турбомотор KR20DDET объемом 2,0 литра с мощностью 252 лошадиные силы, что исключает возможность уплаты льготного утильсбора по новым ставкам. В паре с ним работает 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия, а привод – полный.

Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые подешевевшие машины в России.

Источник:  «Российская газета»
Фото:Nissan
08.10.2025 
