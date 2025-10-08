Аннулированные ЭПТС восстановили

ФТС: в России решена проблема с аннулированием ЭПТС

В России восстановили около 30 тысяч аннулированных электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

«В ходе осуществления информационного обмена между ФТС России и АО "Электронный паспорт" произошел технический сбой. В настоящее время проблема решена: все 27,6 тысячи ЭПТС восстановлены», – отметили в ФТС.

Ранее было сообщено, что в стране за одну ночь аннулировались тысячи ЭПТС из-за масштабного технического сбоя.

