Аннулированные ЭПТС восстановили
ФТС: в России решена проблема с аннулированием ЭПТС
В России восстановили около 30 тысяч аннулированных электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
«В ходе осуществления информационного обмена между ФТС России и АО "Электронный паспорт" произошел технический сбой. В настоящее время проблема решена: все 27,6 тысячи ЭПТС восстановлены», – отметили в ФТС.
Ранее было сообщено, что в стране за одну ночь аннулировались тысячи ЭПТС из-за масштабного технического сбоя.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые подешевевшие машины в России.
Источник: Газета.Ru
08.10.2025
Фото:Центр сертификаций «Среда»
