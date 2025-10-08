#
Разборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Аннулированные ЭПТС восстановили
8 октября
Аннулированные ЭПТС восстановили
ФТС: в России решена проблема с аннулированием...
Подержанные машины подешевели в России
8 октября
Подержанные машины подешевели в России
«Автостат»: стоимость б/у машин опустилась ниже...
Интерьер Toyota Raize
8 октября
Новый кроссовер Toyota по цене Весты снова доступен в России
В РФ возобновились продажи кроссоверов Toyota...

Аннулированные ЭПТС восстановили

ФТС: в России решена проблема с аннулированием ЭПТС

В России восстановили около 30 тысяч аннулированных электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Рекомендуем
Надежные внедорожники от 800 тыс. рублей — рейтинг «За рулем»
«В ходе осуществления информационного обмена между ФТС России и АО "Электронный паспорт" произошел технический сбой. В настоящее время проблема решена: все 27,6 тысячи ЭПТС восстановлены», – отметили в ФТС.

Ранее было сообщено, что в стране за одну ночь аннулировались тысячи ЭПТС из-за масштабного технического сбоя.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые подешевевшие машины в России.

Источник:  Газета.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Центр сертификаций «Среда»
08.10.2025 
Фото:Центр сертификаций «Среда»
Поделиться:
Оцените материал:
0