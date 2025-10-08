В шиномонтажках начался ажиотаж: автомобилисты спешат «переобуться»

#
В России наблюдается рекордный интерес к «переобувке» автомобилей. Согласно информации газеты «Известия», спрос на замену летней резины на зимнюю в октябре увеличился более чем в два раза, по сведениям международной сети автосервисов Fit Service.

Сезон замены шин в этом году начался раньше, чем в прошлом, из-за более раннего наступления холодов и первых снегопадов в ряде регионов.

Например, в сентябре услуги шиномонтажа возросли на 13% по сравнению с началом осени предыдущего года, а в первую неделю сентября число записей на «переобувку» увеличилось рекордно — на 273%.

Наибольший спрос на сезонную смену шин зафиксирован в Сибирском, Уральском, Дальневосточном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.

Среди предпочитаемых марок покрышек лидируют Viatti, Kama, Ikon, Kapsen, Sailun и Satoya. По состоянию на октябрь 2025 года средняя цена комплекта зимней резины составляет 8000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые подешевевшие машины в России.

Источник:  «Известия»
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
