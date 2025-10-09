Популярный семейный кроссовер Hyundai отзывают: раскрыты причины

Hyundai проводит отзыв 135 386 кроссоверов Santa Fe из-за проблем со стартером

Компания Hyundai объявила об отзыве 135 386 автомобилей в США, о чем сообщили СМИ со ссылкой на Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA).

Отзыв затрагивает исключительно модель Hyundai Santa Fe. Основной причиной этого шага является неправильная установка стартера, что может привести к короткому замыканию в случае аварии и последующему возгоранию.

На российском рынке новая модель Hyundai Santa Fe поставляется через параллельный импорт. На сегодняшний день, согласно информации от дилеров, цена нового автомобиля начинается от 4,2 миллиона рублей.

Hyundai Santa Fe

