#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Популярный семейный кроссовер Hyundai отзывают: раскрыты причины

Hyundai проводит отзыв 135 386 кроссоверов Santa Fe из-за проблем со стартером

Компания Hyundai объявила об отзыве 135 386 автомобилей в США, о чем сообщили СМИ со ссылкой на Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA).

Рекомендуем
Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат

Отзыв затрагивает исключительно модель Hyundai Santa Fe. Основной причиной этого шага является неправильная установка стартера, что может привести к короткому замыканию в случае аварии и последующему возгоранию.

На российском рынке новая модель Hyundai Santa Fe поставляется через параллельный импорт. На сегодняшний день, согласно информации от дилеров, цена нового автомобиля начинается от 4,2 миллиона рублей.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что в октябре в РФ установлен рекорд по спросу на шиномонтаж.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Reuters
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 287
09.10.2025 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0