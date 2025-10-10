#
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Как избавиться от противного скрипа дворников

Пронзительный скрип дворников сводит с ума, особенно когда щетки совсем новые. Обычно водители винят в этом изношенную или некачественную резину стеклоочистителей, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Но часто визг возникает не из-за износа, а из-за сбоя в работе самого механизма или угла наклона щетки. После длительного простоя резина часто «запоминает» одно положение и теряет эластичность.

При включении она не может плавно менять изгиб, начинает сопротивляться и скрипеть, оставляя разводы на стекле. Некоторые современные авто имеют систему автоматического выравнивания, но большинству водителей приходится справляться самостоятельно.

Чтобы скрип не появлялся, достаточно раз в неделю вручную менять угол изгиба резиновой кромки, переворачивая ее.

Это не даст материалу застыть в одном положении. Также важно содержать стекло в чистоте, поскольку грязь усиливает трение, и никогда не включать дворники по сухому стеклу, чтобы не повредить кромку.

Зимой стоит аккуратно отрывать щетки ото льда, так как резкое движение может их деформировать. Эти нехитрые действия помогут надолго сохранить тишину в салоне, а саму щетку, даже исправную, лучше менять раз в год — ультрафиолет и перепады температур незаметно, но верно старят резину.

