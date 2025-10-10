#
Продажи «китайцев» заметно просядут по сравнению с прошлым годом

Эксперт Корнев: В РФ могут на 25% снизиться продажи новых китайских авто

По прогнозам, реализация новых легковых автомобилей китайских марок в России к концу 2025 года может снизиться примерно на 25% в сравнении с предыдущим годом, составив около 700 тысяч единиц. Об этом сообщил Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк автолизинг».

Эксперт предполагает, что общий объем продаж новых легковых автомобилей в стране в 2025 году достигнет примерно 1,3 млн единиц. Он добавил, что за первые три квартала 2025 года продажи китайских автомобилей уже упали на 29%, при этом их доля на российском рынке составляет 54%.

Корнев отметил, что, несмотря на краткосрочный спрос в августе и сентябре, выполнение планов по продажам для некоторых китайских марок остается под вопросом.

«Многие компании изначально завысили ожидания, которые могут оказаться невыполненными минимум на 30-35%», – отметил он.
Среди факторов, снижающих спрос, он выделил отмену скидок и акций от дилеров, которая началась осенью, а также ожидаемое повышение утильсбора, что может сильно изменить рынок в пользу автомобилей с мощностью менее 160 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Чехии начали продавать внедорожник Lada Niva по цене от 1,9 млн рублей.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
10.10.2025 
Фото:Depositphotos
