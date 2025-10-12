Пикап BYD Shark: своим — дешевле

Ли Юньфэй: Китайские покупатели получат пикап BYD Shark с большой скидкой

Пикап BYD Shark, успешно покоряющий мировые рынки, наконец-то, появится и в Китае.

Генеральный директор BYD по связям с общественностью Ли Юньфэй официально подтвердил эти планы и намекнул, что цена для китайских покупателей будет заметно привлекательнее, чем та, по которой Shark продается за границей.

Мировая премьера гибридного пикапа состоялась в мае 2024 года, и первой страной, где начались продажи, стала Мексика. Уже к осени 2025 года экспортные поставки этой модели превысили впечатляющую отметку в 30 тыс. единиц.

Успех на внешних рынках лишь подогревает интерес к тому, как автомобиль будет воспринят дома, в Поднебесной. BYD выходит на локальный рынок пикапов в очень удачный момент: спрос на подобные модели с альтернативными источниками энергии в Китае демонстрирует взрывной рост, увеличившись более чем на 500% за последний год. Это стало возможно благодаря смягчению законодательства, которое ранее ограничивало использование пикапов в городской черте.

пикап BYD Shark

Это крупный автомобиль с пятиместной кабиной и мощной гибридной силовой установкой. Комбинация бензинового турбодвигателя и двух электромоторов выдает суммарно 429 л.с., что обеспечивает неплохую динамику. Автомобиль способен проехать до 100 км исключительно на электротяге, а его общий запас хода в смешанном цикле достигает 840 километров.

Разница в цене для разных рынков выглядит весьма существенной. К примеру, в Бразилии его цена доходит до 71 тыс. долларов, а в Мексике Shark стоит от 49 тысяч. Учитывая заявление представителя BYD, китайская версия обещает стать еще доступнее.