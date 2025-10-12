#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Пикап BYD Shark: своим — дешевле

Ли Юньфэй: Китайские покупатели получат пикап BYD Shark с большой скидкой

Пикап BYD Shark, успешно покоряющий мировые рынки, наконец-то, появится и в Китае.

Генеральный директор BYD по связям с общественностью Ли Юньфэй официально подтвердил эти планы и намекнул, что цена для китайских покупателей будет заметно привлекательнее, чем та, по которой Shark продается за границей.

Рекомендуем
На что способны разные коробки передач — их плюсы и минусы

Мировая премьера гибридного пикапа состоялась в мае 2024 года, и первой страной, где начались продажи, стала Мексика. Уже к осени 2025 года экспортные поставки этой модели превысили впечатляющую отметку в 30 тыс. единиц.

Успех на внешних рынках лишь подогревает интерес к тому, как автомобиль будет воспринят дома, в Поднебесной. BYD выходит на локальный рынок пикапов в очень удачный момент: спрос на подобные модели с альтернативными источниками энергии в Китае демонстрирует взрывной рост, увеличившись более чем на 500% за последний год. Это стало возможно благодаря смягчению законодательства, которое ранее ограничивало использование пикапов в городской черте.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
пикап BYD Shark
пикап BYD Shark

Это крупный автомобиль с пятиместной кабиной и мощной гибридной силовой установкой. Комбинация бензинового турбодвигателя и двух электромоторов выдает суммарно 429 л.с., что обеспечивает неплохую динамику. Автомобиль способен проехать до 100 км исключительно на электротяге, а его общий запас хода в смешанном цикле достигает 840 километров.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!

Разница в цене для разных рынков выглядит весьма существенной. К примеру, в Бразилии его цена доходит до 71 тыс. долларов, а в Мексике Shark стоит от 49 тысяч. Учитывая заявление представителя BYD, китайская версия обещает стать еще доступнее.

пикап BYD Shark
пикап BYD Shark
пикап BYD Shark

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  СarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Количество просмотров 11595
12.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0