Рынок попросил власти РФ отложить локализацию машин такси

Перевозчики попросили Путина отсрочить закон о локализации такси на 2–5 лет

Общественный совет по развитию такси (ОСРТ) направил президенту России Владимиру Путину предложение перенести сроки вступления в силу требований о локализации автомобилей такси для самозанятых до 1 марта 2031 года.

Кроме того, перевозчики попросили позволить повторную регистрацию автомобилей в реестре такси при смене собственника, в том числе после завершения лизинга или выкупа, если эти машины уже были зарегистрированы. Они также предлагают ввести пакет государственной поддержки для самозанятых и малых таксопарков, включая льготные кредиты и лизинг с увеличенными сроками, субсидирование части стоимости локализованных автомобилей, налоговые преференции и механизмы грантов, а также стимулы для трейд-ина.

ОСРТ подчеркивает необходимость пересмотра критериев включения моделей в список локализованных автомобилей, принимая во внимание эксплуатационные требования для городских такси, стоимость владения и региональные инфраструктурные ограничения.

В случае принятия новых правил в текущих условиях наблюдается реальный риск массового исключения сотен тысяч автомобилей из легального реестра, что может привести к потере рабочих мест и увеличению числа нелегальных перевозок. Согласно данным ФГИС «Такси», в сентябре 2025 года в реестре находилось более 1,13 миллиона автомобилей, из которых 834,1 тысячи были действующими.

На самозанятых зарегистрировано значительное количество машин, которые используют личный транспорт. По оценкам совета, до 75% таких автомобилей не соответствуют действующим требованиям локализации. Риск также существует для таксопарков на лизинге и аренде с выкупом, так как около 75% машин в возрасте до 10 лет не подходят под критерии.

Ирина Зарипова, председатель ОСРТ, отметила: «Если ввести требования без учета реальности самозанятых и лизинговых автомобилей, мы получим обратный эффект: рост нелегального рынка, ухудшение безопасности и подорожание поездок. Отсрочка для самозанятых до 2031 года и право повторной регистрации машин после окончания лизинга — это разумный компромисс, который позволит сохранить доступность услуг такси. Мы за локализацию, но такую, которая работает на людей и экономику».

