#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Рынок попросил власти РФ отложить локализацию машин такси

Перевозчики попросили Путина отсрочить закон о локализации такси на 2–5 лет

Общественный совет по развитию такси (ОСРТ) направил президенту России Владимиру Путину предложение перенести сроки вступления в силу требований о локализации автомобилей такси для самозанятых до 1 марта 2031 года.

Рекомендуем
6 хитростей выбора зимних шин сезона 2025-2026

Кроме того, перевозчики попросили позволить повторную регистрацию автомобилей в реестре такси при смене собственника, в том числе после завершения лизинга или выкупа, если эти машины уже были зарегистрированы. Они также предлагают ввести пакет государственной поддержки для самозанятых и малых таксопарков, включая льготные кредиты и лизинг с увеличенными сроками, субсидирование части стоимости локализованных автомобилей, налоговые преференции и механизмы грантов, а также стимулы для трейд-ина.

ОСРТ подчеркивает необходимость пересмотра критериев включения моделей в список локализованных автомобилей, принимая во внимание эксплуатационные требования для городских такси, стоимость владения и региональные инфраструктурные ограничения.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В случае принятия новых правил в текущих условиях наблюдается реальный риск массового исключения сотен тысяч автомобилей из легального реестра, что может привести к потере рабочих мест и увеличению числа нелегальных перевозок. Согласно данным ФГИС «Такси», в сентябре 2025 года в реестре находилось более 1,13 миллиона автомобилей, из которых 834,1 тысячи были действующими.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

На самозанятых зарегистрировано значительное количество машин, которые используют личный транспорт. По оценкам совета, до 75% таких автомобилей не соответствуют действующим требованиям локализации. Риск также существует для таксопарков на лизинге и аренде с выкупом, так как около 75% машин в возрасте до 10 лет не подходят под критерии.

Ирина Зарипова, председатель ОСРТ, отметила: «Если ввести требования без учета реальности самозанятых и лизинговых автомобилей, мы получим обратный эффект: рост нелегального рынка, ухудшение безопасности и подорожание поездок. Отсрочка для самозанятых до 2031 года и право повторной регистрации машин после окончания лизинга — это разумный компромисс, который позволит сохранить доступность услуг такси. Мы за локализацию, но такую, которая работает на людей и экономику».

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!

Ранее «За рулем» сообщал, что в Чехии начали продавать внедорожник Lada Niva по цене от 1,9 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 335
10.10.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0