3,5 л на 100 км и система стабилизации при разрыве шин — новый крутой седан
Новый седан BYD Han Intelligent Driving Pilot Edition будет представлен 11 октября в Китае, хотя цена пока остается неизвестной.
Представители компании сообщили, что модель DM-i получит технологию пятого поколения DM. Запас хода этой версии на чистой электротяге возрос с 125 до 245 км, а расход топлива составляет только 3,49 л на 100 км.
Электрическая версия получит запас хода до 635 км, а расход электроэнергии составит 10,6 кВт.ч на 100 км.
Кроме того, в новой версии BYD Han будут улучшены элементы интерьера, обновлен электронный механизм ручного переключения передач и автомобильный холодильник.
Также изменится размещение модуля беспроводной зарядки. Автомобиль оснастят интеллектуальной системой шасси Yunnian C, разработанной BYD, системой помощи водителю «Глаз Бога», системой противодействия укачиванию и системой стабилизации при разрыве шин на высоких скоростях.
