#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

3,5 л на 100 км и система стабилизации при разрыве шин — новый крутой седан

BYD Han Intelligent Driving Pilot Edition будет выпущен 11 октября в Китае

Новый седан BYD Han Intelligent Driving Pilot Edition будет представлен 11 октября в Китае, хотя цена пока остается неизвестной.

Рекомендуем
Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат

Представители компании сообщили, что модель DM-i получит технологию пятого поколения DM. Запас хода этой версии на чистой электротяге возрос с 125 до 245 км, а расход топлива составляет только 3,49 л на 100 км.

Электрическая версия получит запас хода до 635 км, а расход электроэнергии составит 10,6 кВт.ч на 100 км.

BYD Han Intelligent Driving Pilot Edition
BYD Han Intelligent Driving Pilot Edition

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кроме того, в новой версии BYD Han будут улучшены элементы интерьера, обновлен электронный механизм ручного переключения передач и автомобильный холодильник.

Интерьер BYD Han Intelligent Driving Pilot Edition
Интерьер BYD Han Intelligent Driving Pilot Edition

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Также изменится размещение модуля беспроводной зарядки. Автомобиль оснастят интеллектуальной системой шасси Yunnian C, разработанной BYD, системой помощи водителю «Глаз Бога», системой противодействия укачиванию и системой стабилизации при разрыве шин на высоких скоростях.

Источник:  ITHome
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 15648
12.10.2025 
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0