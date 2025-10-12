3,5 л на 100 км и система стабилизации при разрыве шин — новый крутой седан

BYD Han Intelligent Driving Pilot Edition будет выпущен 11 октября в Китае

Новый седан BYD Han Intelligent Driving Pilot Edition будет представлен 11 октября в Китае, хотя цена пока остается неизвестной.

Представители компании сообщили, что модель DM-i получит технологию пятого поколения DM. Запас хода этой версии на чистой электротяге возрос с 125 до 245 км, а расход топлива составляет только 3,49 л на 100 км.

Электрическая версия получит запас хода до 635 км, а расход электроэнергии составит 10,6 кВт.ч на 100 км.

BYD Han Intelligent Driving Pilot Edition

Кроме того, в новой версии BYD Han будут улучшены элементы интерьера, обновлен электронный механизм ручного переключения передач и автомобильный холодильник.

Интерьер BYD Han Intelligent Driving Pilot Edition

Также изменится размещение модуля беспроводной зарядки. Автомобиль оснастят интеллектуальной системой шасси Yunnian C, разработанной BYD, системой помощи водителю «Глаз Бога», системой противодействия укачиванию и системой стабилизации при разрыве шин на высоких скоростях.