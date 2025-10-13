#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Рестайлинг Sandero и Stepway – они стали мощнее и выглядят дороже

Dacia Sandero обновили: новые двигатели, современный дизайн и первый гибрид

Dacia представила обновленные Sandero и Sandero Stepway, превратив рестайлинг в настоящую революцию.

Вместо прежней Y-образной оптики автомобили получили фирменный световой рисунок в виде перевернутой буквы Т, который яркой лентой проходит по новой пиксельной решетке радиатора. Задние фонари также выполнены в пиксельном стиле, а Stepway подчеркивает свой кроссоверный характер матовыми вставками в колесных арках. Также он стал выше на 37 миллиметров.

В салоне царит обновленная гармония: Т-образный мотив повторяется в дизайне, а материалы отделки стали еще приятнее благодаря новым тканевым вставкам и джинсовым акцентам. Центром притяжения теперь является огромный 10.1-дюймовый сенсорный экран с беспроводной интеграцией смартфона и индукционной зарядкой.

Знакомый 1.0-литровый мотор TCe теперь выдает 100 л.с. (+10 л.с.), а битопливный Eco-G на LPG развивает 120 л.с.(+20 л.с.) и впервые предлагается в паре с шестиступенчатой коробкой с двойным сцеплением, что значительно увеличивает запас хода.

На Sandero и Stepway вместо прежнего светового рисунка в форме Y теперь буква T
На Sandero и Stepway вместо прежнего светового рисунка в форме Y теперь буква T

Ранее он был доступен только с механической коробкой передач. Благодаря увеличенному объему топливного бака (49,6 литра) общий запас хода вырос примерно до 1590 километров.

Новинкой стала гибридная версия Hybrid 155, которая сочетает бензиновый двигатель 1.8 (109 л.с.) с двумя электромоторами – основным электродвигателем мощностью 50 л.с. и стартер-генератором. Небольшая батарея емкостью 1.4 кВт·ч позволяет ей уверенно двигаться в городских условиях только на электрической тяге, экономя топливо.

По состоянию на октябрь 2025 года цены на новую модель пока неизвестны. Предыдущий Sandero был представлен как SCe 65 с мощностью 67 л.с. и стоимостью 12 490 евро (1,2 млн руб.).

Ожидается, что обновленные версии сохранят конкурентные позиции, хотя и могут незначительно подорожать из-за серьезных технических улучшений и появления гибридной модификации.

С 2021 года Dacia Sandero базируется на платформе CMF-B концерна Renault.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Auto, Motor und Sport
Алексеева Елена
Количество просмотров 3401
13.10.2025 
Отзывы о Renault Sandero (6)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Renault Sandero  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
+1