Без «китайцев»: названы самые доступные кроссоверы

Несмотря на доминирование китайских марок на российском автомобильном рынке, в продаже все еще представлены модели отечественного, белорусского и корейского производства, которые порой удивляют своей ценой и комплектацией. «Автоновости дня» составили список из десяти самых недорогих некитайских кроссоверов, доступных в России в 2025 году.

  • Первое место занял кроссовер Москвич 3, цена которого начинается от 1 700 000 рублей. Этот компактный автомобиль, основанный на платформе JAC Sehol X4, остается самой популярной моделью марки. В базовой комплектации «Стандарт Плюс» он получает 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 лошадиных сил и шестиступенчатую механическую коробку передач. В стандартное оснащение входят люк, 17-дюймовые литые диски, мультифункциональный руль, климат- и круиз-контроль, подогрев передних сидений, камера заднего вида с парктрониками, а также полный набор систем безопасности, таких как ABS и ESP.
  • Второе место занимает Solaris HC с ценой от 1 979 000 рублей. Это, по сути, Hyundai Creta, производимая в Петербурге. Базовая версия оборудована 1,6-литровым двигателем на 123 лошадиные силы, механической коробкой и передним приводом. В оснащении присутствуют кондиционер, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, мультифункциональный руль и фронтальные подушки безопасности.
  • Далее следует белорусский Belgee X50, который можно приобрести за 2 189 990 рублей с учетом специальной скидки. Это дорестайлинговый Geely Coolray, оснащенный 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой коробкой с двойным сцеплением. В комплектации Active предусмотрены цифровая приборная панель, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, подогрев сидений и камера заднего вида.

  • Четвертое место занимает Belgee X70, который стоит 2 475 990 рублей после скидки. Это белорусская версия Geely Atlas Pro с тем же 150-сильным двигателем и классическим автоматом.
  • Пятое место занимает XCite X-Cross 7, который недавно был снят с производства на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Его цена составляет 2 224 000 рублей с учетом скидки. Этот кроссовер, основанный на Chery Tiggo 7 Pro, оснащается 147-сильным турбомотором и вариатором.
  • Шестым в рейтинге стал корейский KGM Tivoli, цена которого составляет 2 590 000 рублей. Этот SUV, выпускаемый ранее под брендом SsangYong, оснащен 163-сильным турбомотором, автоматической коробкой передач от Aisin и передним приводом. Даже в базовой комплектации City автомобиль предлагает такие удобства, как подогрев сидений, круиз-контроль и кондиционер.
  • Седьмое место занял Москвич 8 – семиместный кроссовер, который будет доступен для такси с 2026 года. Его стоимость начинается с 2 980 000 рублей. Под капотом у него находится 1,5-литровый турбомотор в паре с 7-ступенчатым роботом.
  • На восьмом месте расположен еще один корейский кроссовер – KGM Korando с ценой в 2 990 000 рублей. Он также получил 163-сильный двигатель и автоматическую коробку передач, а в базовом оснащении предлагает кожаный мультируль, подогрев сидений и Bluetooth.
  • Девятое место занимает XCite X-Cross 8 – семиместный SUV, цена которого составляет 2 549 000 рублей со скидкой. Это переработанная версия Chery Tiggo 8 Pro, оснащенная 1,6-литровым турбомотором и роботизированной коробкой. В базовой комплектации автомобиль предлагает систему кругового обзора, охлаждаемый бокс и шторки безопасности.
  • Завершает десятку рейтинг KGM Torres – флагманский кроссовер корейского бренда по цене 3 340 000 рублей с учетом скидки. Он также оборудован 163-сильным двигателем и автоматической коробкой, но предлагает более богатое оснащение, включая 12,3-дюймовый дисплей и усовершенствованные системы помощи водителю.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  «Автоновости дня»
