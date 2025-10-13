Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Эта мера позволит снизить цены на такси

Эксперт Хайцеэр: Электромобили помогут сбить цены на услуги такси

Россия могла бы перенять опыт Казахстана и внедрить электромобили в сферу пассажирских перевозок, считает вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Рекомендуем
Кроссоверы нашей сборки от 2,7 млн — большой тест «За рулем»

По его мнению, если таксопаркам будет оказана помощь в приобретении электромобилей, это приведет к снижению цен на их услуги.

Эксперт предлагает направить средства, получаемые от утильсбора на ввозимые автомобили, на поддержку такси и производителей. Он привел в пример опыт Казахстана, где большинство таксистов имеют два автомобиля: один традиционный для дальней поездки и электромобиль для городских маршрутов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025
«[Электромобиль] в пересчете на рубли стоит примерно 1,5 млн. Это дает возможность держать там тарифы невысокими. Если нашим таксопаркам будет помощь в приобретении авто, то это сдержит рост цен», – заключил Хайцеэр.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  НСН
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / shangarey
Количество просмотров 230
13.10.2025 
Фото:freepik / shangarey
Поделиться:
Оцените материал:
-1