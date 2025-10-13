Эта мера позволит снизить цены на такси

Эксперт Хайцеэр: Электромобили помогут сбить цены на услуги такси

Россия могла бы перенять опыт Казахстана и внедрить электромобили в сферу пассажирских перевозок, считает вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

По его мнению, если таксопаркам будет оказана помощь в приобретении электромобилей, это приведет к снижению цен на их услуги.

Эксперт предлагает направить средства, получаемые от утильсбора на ввозимые автомобили, на поддержку такси и производителей. Он привел в пример опыт Казахстана, где большинство таксистов имеют два автомобиля: один традиционный для дальней поездки и электромобиль для городских маршрутов.

«[Электромобиль] в пересчете на рубли стоит примерно 1,5 млн. Это дает возможность держать там тарифы невысокими. Если нашим таксопаркам будет помощь в приобретении авто, то это сдержит рост цен», – заключил Хайцеэр.

