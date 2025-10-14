У Hyundai для России появится бренд Mocean. Расскажем, для чего

Hyundai зарегистрировал в России новый бренд Mocean для аренды электромобилей

Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России бренд Mocean, который используется в ряде стран для сервиса аренды электромобилей.

Соответствующий документ был выдан Роспатентом. Компания подала заявку на регистрацию в августе 2024 года, а сам бренд был зарегистрирован 8 октября 2025 года. Исключительное право на товарный знак будет действовать до августа 2034 года.

Согласно данным, бренд Mocean представлен в ряде европейских стран и позволяет арендовать новый или подержанный электрический автомобиль на длительный срок.

После одобрения заявки транспорт доставляют клиенту домой, либо машину можно забрать у местного дилера Hyundai.

В ежемесячную абонентскую плату включены страховка, дорожный налог, услуги эвакуатора, техническое обслуживание и ремонт в авторизованных центрах. Зарядка осуществляется за счет клиента, а автомобиль можно менять каждые шесть месяцев.

Бренд может использоваться для технического обслуживания транспорта, тюнинга, чистки, мойки и ремонта автомобилей. Российским юридическим лицом Hyundai является ООО «Хендэ Мотор СНГ».