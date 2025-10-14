Подсчитана стоимость подготовки машины к зиме

РИА Новости: подготовка автомобиля к зиме будет стоить 38 тысяч рублей

По данным экспертов «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», подготовка автомобиля к российскому зимнему сезону, включая покупку нового комплекта шин и проведение необходимых услуг, будет стоить, в среднем, 38 тысяч рублей.

Аналитики подсчитали, что комплект товаров, состоящий из четырех автошин, набора щеток для стеклоочистителей, жидкости для омывания стекла, а также услуг шиномонтажа и мойки, обойдется в 38 018 рублей, что на 8% выше по сравнению с прошлым годом.

Среди товаров заметно возросла цена жидкости для омывателя стекла – на 13%, до 443 рублей. Средняя цена набора щеток стеклоочистителей увеличилась на 11%, составив 1105 рублей, а автошины подорожали на 5%, до 8170 рублей.

Услуги шиномонтажа также подорожали на 14%, теперь их стоимость составляет 2520 рублей, а услуги автомойки увеличились на 15%, достигнув 1270 рублей. Это свидетельствует о том, что услуги дорожают быстрее, чем товары.

