#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Подсчитана стоимость подготовки машины к зиме

РИА Новости: подготовка автомобиля к зиме будет стоить 38 тысяч рублей

По данным экспертов «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», подготовка автомобиля к российскому зимнему сезону, включая покупку нового комплекта шин и проведение необходимых услуг, будет стоить, в среднем, 38 тысяч рублей.

Рекомендуем
ГАИ 2.0: новые методы отлова нарушителей в 2026 году

Аналитики подсчитали, что комплект товаров, состоящий из четырех автошин, набора щеток для стеклоочистителей, жидкости для омывания стекла, а также услуг шиномонтажа и мойки, обойдется в 38 018 рублей, что на 8% выше по сравнению с прошлым годом.

Среди товаров заметно возросла цена жидкости для омывателя стекла – на 13%, до 443 рублей. Средняя цена набора щеток стеклоочистителей увеличилась на 11%, составив 1105 рублей, а автошины подорожали на 5%, до 8170 рублей.

Услуги шиномонтажа также подорожали на 14%, теперь их стоимость составляет 2520 рублей, а услуги автомойки увеличились на 15%, достигнув 1270 рублей. Это свидетельствует о том, что услуги дорожают быстрее, чем товары.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!
Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 440
14.10.2025 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
-1