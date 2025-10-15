Третьей моделью Xiaomi станет крупный внедорожник: проходят испытания

Xiaomi тестирует внедорожник YU9 на Памирском плато на горном маршруте Паньлун

В китайском Синьцзяне проходят дорожные испытания третьей модели Xiaomi, известной под рабочим названием YU9.

Фотографии и видеозаписи, размещенные в интернете, показывают автомобиль на Памирском плато, где инженеры осуществляют проверки запаса хода, функциональности зарядки и устойчивости к высокому уровню ультрафиолетового излучения.

Испытания проходят на сложном горном маршруте Паньлун, который включает более 600 крутых поворотов и располагается на высоте более 3500 метров. Команду, состоящую из более чем 20 инженеров, возглавляет основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь.

Согласно шпионским фотографиям, YU9 будет внедорожником D-сегмента длиной более 5,2 метра и высотой около 1,8 метра.

Автомобиль, вероятно, будет оснащен гибридной силовой установкой с аккумулятором на 80 кВт·ч, обеспечивающим более 400 км запаса хода на электроэнергии, а также лидаром и современными системами помощи водителю. На некоторых прототипах присутствует лидар, на других его нет.

Недавно стало известно о дорожно-транспортном происшествии с участием нового 1500-сильного Xiaomi SU7 Ultra в Чэнду, крупнейшем городе западного Китая, которое вызвало сильный пожар.