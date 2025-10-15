#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Третьей моделью Xiaomi станет крупный внедорожник: проходят испытания

Xiaomi тестирует внедорожник YU9 на Памирском плато на горном маршруте Паньлун

В китайском Синьцзяне проходят дорожные испытания третьей модели Xiaomi, известной под рабочим названием YU9.

Xiaomi YU9
Xiaomi YU9

Рекомендуем
ГАИ 2.0: новые методы отлова нарушителей в 2026 году

Фотографии и видеозаписи, размещенные в интернете, показывают автомобиль на Памирском плато, где инженеры осуществляют проверки запаса хода, функциональности зарядки и устойчивости к высокому уровню ультрафиолетового излучения.

Испытания проходят на сложном горном маршруте Паньлун, который включает более 600 крутых поворотов и располагается на высоте более 3500 метров. Команду, состоящую из более чем 20 инженеров, возглавляет основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь.

Xiaomi YU9
Xiaomi YU9
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Согласно шпионским фотографиям, YU9 будет внедорожником D-сегмента длиной более 5,2 метра и высотой около 1,8 метра.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Автомобиль, вероятно, будет оснащен гибридной силовой установкой с аккумулятором на 80 кВт·ч, обеспечивающим более 400 км запаса хода на электроэнергии, а также лидаром и современными системами помощи водителю. На некоторых прототипах присутствует лидар, на других его нет.

Недавно стало известно о дорожно-транспортном происшествии с участием нового 1500-сильного Xiaomi SU7 Ultra в Чэнду, крупнейшем городе западного Китая, которое вызвало сильный пожар.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Weibo
Количество просмотров 292
15.10.2025 
Фото:Weibo
Поделиться:
Оцените материал:
0