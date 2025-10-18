Богатые россияне определились с любимой моделью авто

Самым продаваемым люксовым автомобилем в России стал Lamborghini Urus

По результатам сентября, как и месяцем ранее, продажи новых машин сегмента Luxury в РФ идут вверх, несмотря на общий спад авторынка.

Так, в первый месяц осени-2025 было реализовано 63 премиальных автомобиля, тогда как год назад – всего 42. Тренд на рост продаж подтверждается второй месяц подряд, но вот внутри самого сегмента произошли изменения. Лидером стал Bentley, результат продаж которого в сентябре составил 21 проданный экземпляр. Rolls-Royce второй месяц подряд продает в РФ ровно 19 машин, но по сентябрьским продажам это лишь второе место в сегменте.

Третье место осталось у Lamborghini (17 единиц в сентябре), а замкнули пятерку Ferrari (5) и Aston Martin (1).

В модельном рейтинге – тоже смена лидера: впервые в 2025 году первенство в сегменте Luxury досталось кроссоверу Lamborghini Urus, который в сентябре купили сразу 15 россиян – для сравнения, в августе было только 10. А вот главенствующий предыдущие восемь месяцев Rolls-Royce Cullinan прибрели в РФ только 13 человек, и это лишь второе место по люкс-популярности. Также в Топ-5 – Bentley Bentayga (10 штук), Bentley Continental GT (7) и Rolls-Royce Phantom (3).

С начала года в России продано 511 новых автомобилей премиального сегмента – на 26% больше, чем за тот же период 2024-го...