Новый недорогой японский кроссовер с надежным мотором появился в России

В РФ поступил в продажу новый кроссовер Nissan Kicks по цене от 1,65 млн рублей

Благодаря параллельному импорту на российском рынке появился Nissan Kicks, стартовая цена которого на одном из сайтах объявлений в октябре составляет 1 650 000 рублей.

За эту сумму новый Kicks можно заказать с гибридной силовой установкой e-Power в Хабаровске. Данная версия представляет собой последовательный гибрид: колеса приводятся в движение 129-сильным электромотором на передней оси, а 82-сильный бензиновый двигатель объемом 1,2 литра функционирует как генератор.

Стоимость бензиновой версии Kicks начинается от 1 670 000 рублей. За эту цену во Владивостоке предложат кроссовер с атмосферным 1,5-литровым 122-сильным двигателем, вариатором и передним приводом. Судя по фотографиям, салон выполнен из ткани, а из опций – руль с упрощенной мультифункцией и пластиковым ободом, крупный сенсорный дисплей медиасистемы, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и кондиционер.

Nissan Kicks

В Иркутске аналогичная модель стоит 1 725 000 рублей, в Краснодаре и Уссурийске – 1 767 000 рублей, в Новосибирске – 1 790 000 рублей, а в Симферополе и Воронеже цена составляет 1 900 000 и 1 950 000 рублей соответственно.

Кроме того, в Москве новый Kicks с бензиновым двигателем можно заказать за 2 140 000 рублей. В этой комплектации будут добавлены улучшения: полный набор функций руля, кожаный обод, однозонный климат-контроль вместо кондиционера, кожаная обивка сидений, люк и кнопка запуска двигателя, а также другие опции.

Интерьер Nissan Kicks

Во Владивостоке есть также возможность купить этот кроссовер за 2 100 000 рублей из наличия, с уплаченным утилизационным сбором и установленной кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС. В Омске стоимость при заказе достигает минимума 2 400 000 рублей, а в Томске, где доступна версия со 124-сильным 1,6-литровым «атмосферником», цена составляет 2 784 600 рублей.

