#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Россияне стали чаще покупать подержанные машины

Продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 17%

В России наблюдается увеличение интереса к подержанным автомобилям. Согласно новому отчету автомобильного портала «Дром», в третьем квартале 2025 года россияне приобрели на 17% больше машин с пробегом по сравнению со вторым кварталом.

Рекомендуем
Где и когда чаще всего проверяют водителей инспекторы ГАИ

Средняя стоимость таких автомобилей на вторичном рынке возросла на 2% и составила 914 тысяч рублей. Число предложений также увеличилось, примерно на 27% с начала года: с почти 740 тысяч объявлений в январе до 945 тысяч в сентябре.

Сергей Лагурев, аналитик «Дрома», объясняет рост интереса к подержанным автомобилям несколькими факторами, основными из которых стали снижение ключевой ставки Центробанка и предстоящее изменение в расчете утилизационного сбора.

Среди проданных в третьем квартале подержанных автомобилей 84% популярных моделей относятся к ценовому сегменту до 1,5 млн рублей, при этом 68% продаж пришлись на машины стоимостью ниже 1 млн рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В числе самых востребованных моделей на вторичном рынке традиционно остаются Lada Priora, Lada Granta и Lada 2114 («Самара»), продажи которых выросли на 10%, а цены понизились на 4-6%. Среди иномарок лидерами стали Toyota Corolla и Camry с увеличением спроса на 15-17% и стабильной средней ценой.

Некоторые модели автомобилей в ценовом диапазоне от 600 тысяч до 1,8 миллиона рублей показали наибольший рост продаж – 30-35%. К таким автомобилям относятся Honda Fit, Toyota RAV4, Nissan Note и Toyota Harrier. Также россияне стали чаще останавливать свой выбор на подержанных машинах стоимостью 2-3 миллиона рублей, среди которых внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и кроссовер Mazda CX-5. На подержанные автомобили стоимостью менее 600 тысяч рублей также наблюдается рост спроса: продано на 33%, 28% и 21% больше моделей Toyota Passo, Toyota Vitz и Nissan March соответственно.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
Количество просмотров 106
16.10.2025 
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
Поделиться:
Оцените материал:
0