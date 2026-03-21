В России резко потеплело: переобуваться или подождать?

Авто Mail: синоптики советуют не торопиться с переходом на летнюю резину

На этой неделе в Москве воздух прогрелся до +12°С, а в целом по Центральной России установилась погода, характерная для апреля. Ночные температуры тоже держатся выше нуля – около +3°С. В таких условиях некоторые автовладельцы уже начали задумываться о переходе на летние покрышки.

Однако синоптики советуют не торопиться. По их прогнозам, устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку +7°С ожидается не ранее второй декады апреля. До этого момента сохраняется вероятность ночных заморозков, а снежный покров в столице полностью сойдет только к началу месяца.

Производители шин рекомендуют менять резину именно при достижении среднесуточной температуры +7°С – это пограничное значение, при котором летние покрышки начинают работать эффективнее зимних. Более ранняя смена может быть небезопасной в случае возврата холодов.

Требования к сезонной эксплуатации шин закреплены в Техническом регламенте Таможенного союза. Пункт 5.5 запрещает использование шипованной резины в летние месяцы (июнь, июль, август), а также эксплуатацию автомобилей без зимних шин в декабре, январе и феврале. Отличить сезонные покрышки можно по маркировке: зимние шины имеют соответствующий знак.

