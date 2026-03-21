В России резко потеплело: переобуваться или подождать?
21 марта
Как спасти машину от весенних потопов? Вот несколько полезных советов
21 марта
Как спасти машину от весенних потопов? Вот несколько полезных советов
Эксперт Абрамов рассказал, как избежать...
Бензин и запчасти снова дорожают
21 марта
Бензин и запчасти снова дорожают
В новом выпуске «Разборки недели» – самые...

В России резко потеплело: переобуваться или подождать?

Авто Mail: синоптики советуют не торопиться с переходом на летнюю резину

На этой неделе в Москве воздух прогрелся до +12°С, а в целом по Центральной России установилась погода, характерная для апреля. Ночные температуры тоже держатся выше нуля – около +3°С. В таких условиях некоторые автовладельцы уже начали задумываться о переходе на летние покрышки.

Дефицита нет, цены снижаются: что происходит на рынке летних шин в 2026-м

Однако синоптики советуют не торопиться. По их прогнозам, устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку +7°С ожидается не ранее второй декады апреля. До этого момента сохраняется вероятность ночных заморозков, а снежный покров в столице полностью сойдет только к началу месяца.

Производители шин рекомендуют менять резину именно при достижении среднесуточной температуры +7°С – это пограничное значение, при котором летние покрышки начинают работать эффективнее зимних. Более ранняя смена может быть небезопасной в случае возврата холодов.

Требования к сезонной эксплуатации шин закреплены в Техническом регламенте Таможенного союза. Пункт 5.5 запрещает использование шипованной резины в летние месяцы (июнь, июль, август), а также эксплуатацию автомобилей без зимних шин в декабре, январе и феврале. Отличить сезонные покрышки можно по маркировке: зимние шины имеют соответствующий знак.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».

Источник: Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС
21.03.2026 
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС
