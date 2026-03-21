В России резко потеплело: переобуваться или подождать?
21 марта
В России резко потеплело: переобуваться или подождать?
Авто Mail: синоптики советуют не торопиться с...
Как спасти машину от весенних потопов? Вот несколько полезных советов
21 марта
Как спасти машину от весенних потопов? Вот несколько полезных советов
Эксперт Абрамов рассказал, как избежать...
Бензин и запчасти снова дорожают
21 марта
Бензин и запчасти снова дорожают
В новом выпуске «Разборки недели» – самые...

Как спасти машину от весенних потопов? Вот несколько полезных советов

Эксперт Абрамов рассказал, как избежать последствий весеннего потопа для авто

В этом году зима щедро засыпала снегом всю Россию.

Лучшие летние шины 2026 для гольф-класса — выбор «За рулем»

Она стала настоящим испытанием для российских автомобилистов, особенно для тех, кому не довелось владеть серьезным полноприводным внедорожником. Но наступила теплая погода, и природа активно топит эти тонны снега, поэтому весна обещает стать не меньшим вызовом.

Вода вредит абсолютно каждому узлу машины, а такая участь, как гидроудар, является апофеозом воздействия воды. О том, как избежать неприятных и затратных последствий весенних потопов рассказал эксперт Алексей Абрамов.

Комментарий эксперта

Алексей Абрамов, технический эксперт бренда автозапчастей MARSHALL:

Как спасти машину от весенних потопов? Вот несколько полезных советов

– В этом году зима щедро насыпала снега, и с наступлением тепла на дорогах и во дворах появились настоящие реки и озера. Автомобиль нужно максимально обезопасить от воды.

Советую прежде всего определить местонахождение воздухозаборника в вашем автомобиле. Именно этот узел становится самым незащищенным, когда приходится форсировать глубокие лужи. У некоторых моделей он размещен достаточно низко, поэтому велика вероятность зачерпнуть воду. Это грозит гидроударом, после которого восстановление двигателя обойдется недешево.

К слову, для определенных автомобилей предельно допустимая глубина лужи может ограничиваться всего 30 сантиметрами. Поэтому лишний раз рисковать не стоит: откройте капот, разберитесь, где находится воздухозаборник, или сверьтесь с руководством по эксплуатации своей машины.

Лужи лучше объезжать, потому что под водой может оказаться открытый колодец или яма. Если нет объезда, пересекайте водное препятствие осторожно, не поднимая волн – иначе вода может попасть в двигатель через воздухозаборник, и он значительно пострадает. Двигайтесь на минимальной скорости, но без остановок. Если почувствовали, что одно из колес начало проваливаться, – сбавьте скорость и постарайтесь аккуратно объехать опасный участок.

Вода не на пользу ни одному из автомобильных компонентов. Например, если сразу после интенсивного торможения въехать в воду на уровень выше середины колеса, тормозной диск может деформироваться.

Электрика тоже может пострадать от воды. Проникая в незащищенные контакты, влага может вызывать либо мгновенное короткое замыкание, либо отложенные проблемы с окислением. Электронные ошибки могут носить «плавающий» характер – проявляться лишь при определенных условиях и так же внезапно исчезать.

Грязь с песком, попадая на шкивы, оседает на приводных ремнях и действует как абразив. Тогда ремень изнашивается быстрее, и в любой момент может оборваться.

Если вы вместе с автомобилем все-таки попали в «водные приключения» – срочно избавляйтесь от воды, даже если придется ее вычерпывать. Потом можно будет все окончательно просушить либо самостоятельно – в гараже с тепловой пушкой и необходимым инструментом, либо с помощью специалистов в детейлинг-центре.

Что убивает лакокрасочное покрытие весной?

Необходимо будет снять все кресла, центральную консоль и, конечно, ковролин. Внизу под ним располагается проводка и некоторые блоки управления, так что высушивать необходимо все максимально тщательно. Если вы не обладаете должными навыками, лучше сразу обратитесь в сервис за качественной услугой.

Если «посчастливилось» утопить электрику, то выключайте питание и сразу доставляйте автомобиль в сервис. Специалисты вскроют, просушат и зачистят – есть шансы спасти компоненты. Затянете вопрос – станете счастливым обладателем затхлого запаха и регулярных «глюков» в автомобиле.

Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
21.03.2026 
Фото:АГН Москва
