Как спасти машину от весенних потопов? Вот несколько полезных советов

Эксперт Абрамов рассказал, как избежать последствий весеннего потопа для авто

В этом году зима щедро засыпала снегом всю Россию.

Она стала настоящим испытанием для российских автомобилистов, особенно для тех, кому не довелось владеть серьезным полноприводным внедорожником. Но наступила теплая погода, и природа активно топит эти тонны снега, поэтому весна обещает стать не меньшим вызовом.

Вода вредит абсолютно каждому узлу машины, а такая участь, как гидроудар, является апофеозом воздействия воды. О том, как избежать неприятных и затратных последствий весенних потопов рассказал эксперт Алексей Абрамов.

Комментарий эксперта

Алексей Абрамов, технический эксперт бренда автозапчастей MARSHALL:

– В этом году зима щедро насыпала снега, и с наступлением тепла на дорогах и во дворах появились настоящие реки и озера. Автомобиль нужно максимально обезопасить от воды.

Советую прежде всего определить местонахождение воздухозаборника в вашем автомобиле. Именно этот узел становится самым незащищенным, когда приходится форсировать глубокие лужи. У некоторых моделей он размещен достаточно низко, поэтому велика вероятность зачерпнуть воду. Это грозит гидроударом, после которого восстановление двигателя обойдется недешево.

К слову, для определенных автомобилей предельно допустимая глубина лужи может ограничиваться всего 30 сантиметрами. Поэтому лишний раз рисковать не стоит: откройте капот, разберитесь, где находится воздухозаборник, или сверьтесь с руководством по эксплуатации своей машины.

Лужи лучше объезжать, потому что под водой может оказаться открытый колодец или яма. Если нет объезда, пересекайте водное препятствие осторожно, не поднимая волн – иначе вода может попасть в двигатель через воздухозаборник, и он значительно пострадает. Двигайтесь на минимальной скорости, но без остановок. Если почувствовали, что одно из колес начало проваливаться, – сбавьте скорость и постарайтесь аккуратно объехать опасный участок.

Вода не на пользу ни одному из автомобильных компонентов. Например, если сразу после интенсивного торможения въехать в воду на уровень выше середины колеса, тормозной диск может деформироваться.

Электрика тоже может пострадать от воды. Проникая в незащищенные контакты, влага может вызывать либо мгновенное короткое замыкание, либо отложенные проблемы с окислением. Электронные ошибки могут носить «плавающий» характер – проявляться лишь при определенных условиях и так же внезапно исчезать.

Грязь с песком, попадая на шкивы, оседает на приводных ремнях и действует как абразив. Тогда ремень изнашивается быстрее, и в любой момент может оборваться.

Если вы вместе с автомобилем все-таки попали в «водные приключения» – срочно избавляйтесь от воды, даже если придется ее вычерпывать. Потом можно будет все окончательно просушить либо самостоятельно – в гараже с тепловой пушкой и необходимым инструментом, либо с помощью специалистов в детейлинг-центре.

Необходимо будет снять все кресла, центральную консоль и, конечно, ковролин. Внизу под ним располагается проводка и некоторые блоки управления, так что высушивать необходимо все максимально тщательно. Если вы не обладаете должными навыками, лучше сразу обратитесь в сервис за качественной услугой.

Если «посчастливилось» утопить электрику, то выключайте питание и сразу доставляйте автомобиль в сервис. Специалисты вскроют, просушат и зачистят – есть шансы спасти компоненты. Затянете вопрос – станете счастливым обладателем затхлого запаха и регулярных «глюков» в автомобиле.