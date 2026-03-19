Подсчитаны траты россиян на подготовку авто к весне
Что убивает лакокрасочное покрытие весной?

Названы два вещества, которые опаснее для машин, чем зимние реагенты

Начать хочется с небольшого и многое объясняющего рассказа.

Хорошо помню, как в далеком прошлом при попытке пойти техосмотр законным образом я натолкнулся на недовольного инспектора ГАИ, который отказался выдавать талон, бросив мне «Перекрашивай машину!» и удалившись. Причина отказа была в многочисленных пятнах от тополиных почек на светло-голубом покрытии моего «жигуленка». Чем я их тогда только не пытался удалить – по неопытности ничего не получалось.

Техосмотр, в итоге, прошел у другого инспектора, но с тех пор тополиные почки занимают в моей табели о рангах лидирующее положение по вредности лакокраске.

Уже работая в журнале «За рулем», я неоднократно испытывал различные средства для удаления всевозможных смолосодержащих загрязнений. Но особое внимание по старой памяти всегда уделял именно почкам от тополя. Современная автохимия научилась с ними справляться. Однако испытания показали, что и «народные средства» (бензин АИ-95, подсолнечное масло и WD-40) справлялись с задачей ничуть не хуже специализированных средств.

На втором месте в моей табели о рангах весенних загрязнителей – продукты жизнедеятельности птиц.

Птичий помет очень вреден для ЛКП. В нем содержатся частицы жирных кислот, аммиак, аммоний, сернистые выделения и еще много веществ и соединений, способных разъесть самое стойкое лакокрасочное покрытие.

Из-под дерева, которое облюбовали птицы, хорошо бы переставить автомобиль в другое место. Машину после такой парковки следует вымыть – и немедленно. При этом есть смысл обрабатывать кузов защитными средствами с гидрофобными свойствами. Подойдут и антидождь, и воски, и «нанокерамика». Воски делают ЛКП гладким, вследствие чего к поверхности прилипает чуть меньше грязи и пыли.

Если загрязнение уже засохло, понадобится специализированное средство – обычно оно называется «очиститель от органических загрязнений» или Remover Bird Droppings. Состав таких средств разработан специально для разрушения белково-кислотной основы без вреда для лака. Средство наносят на пятно, выжидают несколько минут, затем удаляют микрофиброй.

Колодочкин Михаил
19.03.2026 
