Nissan отзывает тысячи автомобилей: раскрыта причина

Nissan отзовет в США более 173 тысяч машин из-за проблем с топливным насосом

Nissan сообщил о планах отозвать 173 301 автомобиль в США из-за риска перегрева предохранителя топливного насоса, что может привести к остановке двигателя, как передает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности движения на трассах (NHTSA).

Согласно информации, жгут проводов датчика температуры топливного бака может быть неправильно установлен, что увеличивает вероятность повреждения проводов и короткого замыкания предохранителя топливного насоса.

Отзыв затрагивает три модели: такси Nissan NV200, фургон NV200 и Chevrolet City Express, который Nissan производил для General Motors.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.

Источник:  Reuters
Ушакова Ирина
Фото:Nissan
16.10.2025 
Фото:Nissan
