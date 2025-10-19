#
Что помогает бороться с нарушающими правила водителями: эффективные меры

Депутат Федяев: Лишение прав позволяет бороться с закрывающими номера водителями

Внедренная в России норма, позволяющая лишать водителей прав за сокрытие регистрационных номеров на автомобилях, эффективна в противодействии системным правонарушителям.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»).

Он отметил, что ужесточение мер ответственности за сокрытие номерных знаков является «давно назревшей и абсолютно оправданной мерой».

«Это прицельный удар по системным нарушителям. Раньше манипуляции с номерами часто оставались безнаказанными, что создавало предпосылки для более серьезных преступлений», – прокомментировал депутат.
По его словам, граждане неоднократно выражали недовольство по поводу автомобилей с закрытыми номерами.

«Люди жаловались на случаи, когда машины занимали места для инвалидов, оставаясь с закрытыми номерами. Были также жалобы от законопослушных грузоперевозчиков. Теперь за повторное нарушение водители могут не только получить штраф, но и гарантированно лишиться прав на срок до полутора лет», – добавил парламентарий.

14 октября 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за сокрытие номеров водители могут быть лишены прав на срок до полутора лет.

Ранее «За рулем» сообщал, какие ошибки допускают почти все автовладельцы при замене резины.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Елена Никитченко/ТАСС
19.10.2025 
Фото:Елена Никитченко/ТАСС
