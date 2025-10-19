Что помогает бороться с нарушающими правила водителями: эффективные меры

Депутат Федяев: Лишение прав позволяет бороться с закрывающими номера водителями

Внедренная в России норма, позволяющая лишать водителей прав за сокрытие регистрационных номеров на автомобилях, эффективна в противодействии системным правонарушителям.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»).

Он отметил, что ужесточение мер ответственности за сокрытие номерных знаков является «давно назревшей и абсолютно оправданной мерой».

«Это прицельный удар по системным нарушителям. Раньше манипуляции с номерами часто оставались безнаказанными, что создавало предпосылки для более серьезных преступлений», – прокомментировал депутат.

По его словам, граждане неоднократно выражали недовольство по поводу автомобилей с закрытыми номерами.

«Люди жаловались на случаи, когда машины занимали места для инвалидов, оставаясь с закрытыми номерами. Были также жалобы от законопослушных грузоперевозчиков. Теперь за повторное нарушение водители могут не только получить штраф, но и гарантированно лишиться прав на срок до полутора лет», – добавил парламентарий.

14 октября 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за сокрытие номеров водители могут быть лишены прав на срок до полутора лет.

