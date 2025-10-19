Этот российский кроссовер включили в программу льготного кредитования

Стартовали продажи Tenet T4 со скидками по госпрограмме

Модели марки Tenet стали частью государственных программ, предлагающих льготные автокредиты и лизинг.

Это решение открывает новые возможности для множества российских семей и ключевых категорий граждан, позволяя им приобрести современные и надежные автомобили на самых выгодных условиях.

Кроссовер Tenet T4 можно купить с господдержкой, внося от 10% до 20% от стоимости машины на первоначальный взнос, в зависимости от категории льготы. Программа охватывает широкий круг граждан, включая медицинских работников, педагогов, людей с инвалидностью, семьи с двумя и более детьми, а также военнослужащих и их ближайших родственников.

Tenet T4

При этом стоимость автомобиля не должна превышать 2 000 000 рублей.

Кроме того, вся линейка кроссоверов Tenet T4, T7 и T8 участвует в программе льготного лизинга, предоставляя возможность компаниям и индивидуальным предпринимателям получить компенсацию части стоимости при покупке.

Участие в программе возможно для юридических лиц и ИП, которые заключают договора долгосрочной аренды в 2025 году. Льготный автомобильный лизинг идеален как для обновления автопарка, так и для расширения бизнеса.

