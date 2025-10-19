#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Этот российский кроссовер включили в программу льготного кредитования

Стартовали продажи Tenet T4 со скидками по госпрограмме

Модели марки Tenet стали частью государственных программ, предлагающих льготные автокредиты и лизинг.

Рекомендуем
Вы даже не узнаете о поломке — о чем молчит «Check Engine»

Это решение открывает новые возможности для множества российских семей и ключевых категорий граждан, позволяя им приобрести современные и надежные автомобили на самых выгодных условиях.

Кроссовер Tenet T4 можно купить с господдержкой, внося от 10% до 20% от стоимости машины на первоначальный взнос, в зависимости от категории льготы. Программа охватывает широкий круг граждан, включая медицинских работников, педагогов, людей с инвалидностью, семьи с двумя и более детьми, а также военнослужащих и их ближайших родственников.

Tenet T4
Tenet T4

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

При этом стоимость автомобиля не должна превышать 2 000 000 рублей.

Кроме того, вся линейка кроссоверов Tenet T4, T7 и T8 участвует в программе льготного лизинга, предоставляя возможность компаниям и индивидуальным предпринимателям получить компенсацию части стоимости при покупке.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Участие в программе возможно для юридических лиц и ИП, которые заключают договора долгосрочной аренды в 2025 году. Льготный автомобильный лизинг идеален как для обновления автопарка, так и для расширения бизнеса.

Ранее «За рулем» сообщал, какие ошибки допускают почти все автовладельцы при замене резины.

Источник:  Пресс-служба Tenet
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Tenet
Количество просмотров 5535
19.10.2025 
Фото:Depositphotos | Tenet
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tenet T4

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв