#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Volkswagen выпустит прощальную версию Touareg: каковы будут ее особенности?

Заказы на Volkswagen Touareg Final Edition будут приниматься до марта 2026 года

Volkswagen официально объявил о завершении производства внедорожника Touareg, который стал одной из самых известных и успешных моделей марки.

Рекомендуем
Вы даже не узнаете о поломке — о чем молчит «Check Engine»

С момента своего запуска в 2002 году по всему миру было реализовано более 1,2 миллиона автомобилей. Завершение выпуска ознаменуется специальной версией Final Edition, на которую будут принимать заказы до марта 2026 года.

Прощальная модель будет иметь уникальные элементы дизайна, включая гравировку «Final Edition» на окантовке стекол задних дверей, подсвеченные вставки с названием на порогах и передней панели, а также тиснение на селекторе трансмиссии.

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В продаже будут доступны версии с 3,0-литровым бензиновым V6 мощностью 340 л.с. и с турбодизелями на 286 и 321 л.с. Цена Volkswagen Touareg Final Edition в Европе будет начинаться от 75 000 евро.

Источник:  Quto
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 130
19.10.2025 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Touareg (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Touareg  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать
Недостатки:
Содержание и ремонт не дешевы
Комментарий:
В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к
+2