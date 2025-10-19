Volkswagen выпустит прощальную версию Touareg: каковы будут ее особенности?

Заказы на Volkswagen Touareg Final Edition будут приниматься до марта 2026 года

Volkswagen официально объявил о завершении производства внедорожника Touareg, который стал одной из самых известных и успешных моделей марки.

С момента своего запуска в 2002 году по всему миру было реализовано более 1,2 миллиона автомобилей. Завершение выпуска ознаменуется специальной версией Final Edition, на которую будут принимать заказы до марта 2026 года.

Прощальная модель будет иметь уникальные элементы дизайна, включая гравировку «Final Edition» на окантовке стекол задних дверей, подсвеченные вставки с названием на порогах и передней панели, а также тиснение на селекторе трансмиссии.

Volkswagen Touareg

В продаже будут доступны версии с 3,0-литровым бензиновым V6 мощностью 340 л.с. и с турбодизелями на 286 и 321 л.с. Цена Volkswagen Touareg Final Edition в Европе будет начинаться от 75 000 евро.