Совершенно новый Toyota Land Cruiser представят уже на следующей неделе

Mag-X: 20 октября Toyota проведет закрытый показ нового Land Cruiser FJ

Японское издание Mag-X сообщает, что Toyota на следующей неделе проведет презентацию полностью нового Land Cruiser FJ. Закрытый показ для ограниченного числа журналистов пройдет 20 октября, а глобальная премьера запланирована на 21 октября.

По информации издания, новый Land Cruiser FJ будет изготавливаться и экспортироваться из Таиланда, а его продажи на японском рынке ожидаются в середине 2026 года. Этот внедорожник построен на одной платформе с Toyota Hilux Champ, и выпуск производиться будет на одном заводе.

Предварительные данные указывают, что длина кузова новинки составит 4500 мм.

Toyota Land Cruiser FJ

В отличие от моделей Land Cruiser 250 и 300, использующих архитектуру TNGA-F, новый FJ будет изготовлен на платформе IMV-0, которая также станет основой для следующих поколений Hilux и Fortuner, причем конструкция будет рамной.

Согласно информации, Toyota предложит две силовые установки: 2,7-литровый бензиновый атмосферный двигатель в сочетании с 6-ступенчатым автоматом и 2,8-литровый турбодизель с 48-вольтовой системой и 8-ступенчатым автоматом. Полный привод будет доступен уже в базовой версии.