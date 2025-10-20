Эксперт рассказал, какие машины трудно продать на вторичке

Роман Титов: сложнее всего на вторичке продать автомобиль с необоснованной ценой

Главный враг продавца подержанной машины – не возраст и не марка, а необоснованно завышенная цена.

По словам Романа Титова, эксперта ГК «Авилон», любое авто, даже статусный Mercedes-Benz S-Class, можно продать быстро, если его стоимость соответствует рыночной и подкреплена хорошим состоянием.

Покупатели вторичного рынка, особенно премиум-сегмента, готовы платить за качество и прозрачную историю, но моментально теряют интерес, когда видят неадекватные ценники.

Срок реализации машины обычно составляет от одного до трех месяцев, но грамотная оценка и подготовка могут сократить этот период до нескольких недель.

Наибольшие сложности ожидают владельцев моделей, давно снятых с производства, а также тех, чье обслуживание дорого или затруднено из-за проблем с запчастями.

Традиционно невысоким спросом пользуются некоторые французские, итальянские и американские марки. А вот китайские автомобили, вопреки стереотипам, на вторичке чувствуют себя уверенно благодаря удачному соотношению цены, оснащения и относительно «молодому» возрасту большинства предложений.