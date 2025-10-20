В РФ начали закрываться автомобильные дилерские центры

В России с начала 2025 года закрылись 638 автодилерских центров

За девять месяцев 2025 года число дилерских центров в России уменьшилось на 125, достигнув 4036.

В течение трех кварталов было открыто 513 новых автосалонов, но закрытие затронуло 638, согласно исследованию «Газпромбанк Автолизинга» и «Автобизнесревю».

Доклад указывает на то, что общее количество торговых точек различных марок сократилось на 125, и их стало 4036. В китайском сегменте произошло значительное сокращение, где число салонов составило 2,6 тысячи – на 403 открытия пришлось 491 закрытие.

Исследование также подчеркивает, что дилеры направляют больше инвестиций в бренды, которые только начали свою деятельность в России (такие как Li Auto, Avatr и Rox), а также в те марки, которые предлагают стабильные доходы и имеют свободные франшизы (например, Haval Pro, Changan, Chery и Foton). Лидером по количеству открытий новых центров стал бренд Solaris, который увеличил число своих шоу-румов на 54, доведя его до 130. На втором месте оказался KGM (+43), а на третьем – Li Auto (+35).

По итогам трех кварталов проникновение китайских марок в российскую дилерскую сеть составило 64% (по сравнению с 65% за аналогичный период предыдущего года). Среди китайских брендов наибольшее количество салонов сохраняет Chery (216), следом идут Geely (212) и Changan (196). Однако по ключевому показателю – средним продажам на один салон в месяц – лучшим остается Haval, как отметил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев.

