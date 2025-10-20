Выросли цены на дешевые аналоги Kia и Hyundai

Три модели марки Solaris подорожали в России на 30-130 тыс. рублей

Бренд Solaris увеличил цены на большинство своих автомобилей на 30-130 тыс. рублей, что составляет 1,2-4,4%. В основном подорожание коснулось моделей с автоматической коробкой передач, однако в случае кроссовера HC цена повысилась и для одной версии с механикой.

Кроссовер HC, который является переработанным Hyundai Creta, подорожал почти во всех комплектациях, за исключением базовой переднеприводной Prime с механикой и следующей по статусу Classic с той же механической коробкой. Полноприводная версия Family с автоматом была исключена из прайс-листа, в то время как остальные варианты подорожали на 30-130 тыс. рублей.

Вот актуальные цены на модели Solaris HC:

Prime (1.6 л., МТ, передний привод) – 1 979 000 рублей;

Prime (1.6 л., АТ, передний привод) – 2 458 000 рублей (+30 000 руб.);

Classic (1,6 л., АТ, передний привод) – 1 999 000 рублей;

Classic (1,6 л., МТ, полный привод) – 2 568 000 рублей (+40 000 руб.);

Family (1,6 л., МТ, полный привод) – 2 758 000 рублей (+90 000 руб.);

Family (1,6 л., АТ, передний привод) – 2 728 000 рублей (+80 000 руб.);

Lifestyle (1,6 л., АТ, передний привод) – 2 898 000 рублей (+100 000 руб.);

Lifestyle (1,6 л., АТ, полный привод) – 3 028 000 рублей (+110 000 руб.);

Family (2,0 л., АТ, передний привод) – 2 848 000 рублей (+100 000 руб.);

Lifestyle (2,0 л., АТ, передний привод) – 3 018 000 рублей (+120 000 руб.);

Lifestyle (2,0 л., АТ, полный привод) – 3 148 000 рублей (+130 000 руб.);

Prestige Safety (2,0 л., АТ, полный привод) – 3 598 000 рублей (+64 000 руб.).

Solaris HC

Все модели Solaris HC могут быть оснащены двумя атмосферными двигателями: 1,6-литровым, мощностью 123 л.с. с передним приводом и 121 л.с. с полным, а также 2,0-литровым, развивающим 149 л.с. Младший двигатель доступен как с механической, так и с автоматической коробкой передач, тогда как старший мотор предлагается только с автоматом.

Что касается седана Solaris KRS, который является переработанным Kia Rio, все версии с механической коробкой передач были исключены из прайса. В итоге остались только варианты с автоматической трансмиссией, и их цены выросли на 50-115 тыс. рублей.

Вот цены на Solaris KRS:

Comfort (1.6 л., АТ) – 2 305 000 рублей (+50 000 руб.);

Luxe AV (1.6 л., АТ) – 2 415 000 рублей (+70 000 руб.);

Style (1.6 л., АТ) – 2 485 000 рублей (+90 000 руб.);

Prestige (1.6 л., АТ) – 2 575 000 рублей (+105 000 руб.);

Premium (1.6 л., АТ) – 2 715 000 рублей (+115 000 руб.).

Комплектации с механической коробкой передач у «вседорожного» хэтчбека Solaris KRX, который ранее был известен россиянам как Kia Rio X, остались в продажах. Однако версии с автоматической коробкой, как и у седана KRS, увеличились в цене на 50-115 тыс. рублей.

Новые цены для Solaris KRX:

Comfort (1.6 л., МТ) – 1 960 000 рублей;

Comfort (1.6 л., АТ) – 2 386 000 рублей (+50 000 руб.);

Luxe AV (1.6 л., МТ) – 1 980 000 рублей;

Luxe AV (1.6 л., АТ) – 2 496 000 рублей (+70 000 руб.);

Style (1.6 л., АТ) – 2 566 000 рублей (+90 000 руб.);

Prestige (1.6 л., АТ) – 2 656 000 рублей (+105 000 руб.);

Premium (1.6 л., АТ) – 2 796 000 рублей (+115 000 руб.).

Силовой агрегат у седана KRS и кросс-хэтчбека KRX идентичен: оба оснащены бензиновым двигателем 1,6 л мощностью 123 л.с. Для седана он доступен только с 6-ступенчатым автоматом, в то время как кросс-хэтчбек можно приобрести как с автоматом, так и с механической коробкой.

Стоит отметить, что единственной моделью Solaris с неизменной ценой остался седан HS (экс-Hyundai Solaris). Представители одной из крупных дилерских компаний утверждают, что его производство могло быть остановлено, поскольку автомобили этой модели не поступают дилерам с начала года.

