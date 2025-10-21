1,5 литра, 78 л.с. и 5МКП – этот автомобиль для тех, кого мучает ностальгия

В Краснодаре продают «новый» ВАЗ-2109 с пробегом 309 км за 2,5 млн рублей

В Краснодаре на классифайд-площадке появилось интересное предложение для коллекционеров автомобилей – новенькая «девятка», которая за почти четверть века практически не видела дорог. Речь идет о хэтчбеке 2002 года выпуска, находящемся в состоянии «как с конвейера».

При мизерном пробеге всего в 309 километров ВАЗ-2109 имеет всего одного владельца по ПТС и идеальное техническое и внешнее состояние.

Автомобиль оснащен инжекторным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, мощностью 78 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Продавец подчеркивает, что машина не битая и является настоящей находкой для ценителя раритетов.

Цена в объявлении указана серьезная – 2 500 000 рублей, но владелец настаивает на том, что ошибки тут нет, однако готов к «аргументированному торгу» на месте.