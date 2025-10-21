В Германии выбрали лучшие машины

#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Жюри престижного конкурса «Автомобиль года в Германии 2026» (GCOTY) подвело итоги в пяти основных номинациях, и результаты оказались неожиданными: среди награжденных не оказалось ни одной модели, произведенной в Германии, что стало первым подобным случаем с момента основания конкурса в 1970 году.

В список победителей вошли автомобили из Румынии, Кореи, США и Чехии. Имя автомобиля, удостоенного главной награды, «Автомобиль года в Германии», объявят 17 ноября.

Жюри разделило авторынок на категории по стоимости. Победителем в категории Budget (до 25 тысяч евро) стал Dacia Bigster. Среди компактных моделей (от 25 до 40 тысяч евро) лидировала Skoda Elroq. В премиальной категории (от 40 до 70 тысяч евро) награду получил Hyundai Ioniq 9. Cadillac Vistiq стал лучшим в люксовом сегменте (более 70 тысяч евро), а звание спорткара года удостоилась Lucid Air Sapphire.

Dacia Bigster
Dacia Bigster

Таким образом, среди пяти победителей GCOTY 2026 четыре являются кроссоверами, и все они – электромобили. Для сравнения, в прошлом году ситуация была совсем другой: главный приз достался BMW 5-й серии, которая также была признана лучшей в премиум-классе, а спорткаром года стал Porsche 911 GTS, в то время как электрическая номинация отсутствовала.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России выросли цены на дешевые аналоги Kia и Hyundai.

Skoda Elroq
Dacia Bigster
Hyundai Ioniq 9
Cadillac Vistiq
Lucid Air Sapphire

Источник:  GCOTY AWARDS
Фото:GCOTY AWARDS
21.10.2025 
Фото:GCOTY AWARDS
