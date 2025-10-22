Российские водители стали оставлять на заправках в полтора раза больше денег

РОМИР: средний чек на российских АЗС вырос на 52% за 5 лет

Согласно данным исследования РОМИР, каждая вторая российская семья совершила за последний год хотя бы одну покупку на автозаправочной станции.

В среднем за год каждый водитель посетил заправку 21 раз и потратил около 1 455 рублей за один визит, что на 52% больше, чем в 2020 году, когда средний чек был меньше 1000 рублей.

А сколько тратите вы на заправках?

