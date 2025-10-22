Этот чешский автомобиль с дизелем установил мировой рекорд по экономичности
Лифтбек Skoda Superb, оснащенный дизельным двигателем, установил новый мировой рекорд по экономичности, преодолев 2831 км без дозаправки. Этот рекорд теперь зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.
За рулем автомобиля находился победитель Европейского чемпионата по ралли 2025 года Мико Марчик. Путешествие стартовало в Лодзи (Польша) и прошло через Германию, Францию, Нидерланды и Бельгию. Средняя скорость составила около 80 км/ч, а расход топлива составил 2,61 литра на 100 км, что значительно ниже официального показателя в 4,8 литра на 100 км.
На одном из участков во Франции, пользуясь попутным ветром, расход топлива упал до рекордных 2,2 литра на 100 км.
Для заезда использовался стандартный Superb с 2,0-литровым дизельным двигателем TDI мощностью 148 л.с., передним приводом и 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Автомобиль был оснащен шинами с низким сопротивлением качению и спортивной подвеской для улучшения аэродинамики. Объем топливного бака – 66 л, а общий пробег чешского лифтбека составил около 20 тыс. км.
Несмотря на установленный рекорд, Марчик нацелен на новые достижения. Он стремится преодолеть порог свыше 3000 км на одном баке, убежденный в возможности успеха благодаря своему предыдущему заезду, который включал сложные подъемы и ночные гонки в Германии при температуре до 1°C. Он также считает, что использование дизельного топлива премиум-класса может повысить его шансы на достижение этой цели.
