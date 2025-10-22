#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Этот чешский автомобиль с дизелем установил мировой рекорд по экономичности

Дизельная Skoda Superb проехала 2800 км на одном баке

Лифтбек Skoda Superb, оснащенный дизельным двигателем, установил новый мировой рекорд по экономичности, преодолев 2831 км без дозаправки. Этот рекорд теперь зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

За рулем автомобиля находился победитель Европейского чемпионата по ралли 2025 года Мико Марчик. Путешествие стартовало в Лодзи (Польша) и прошло через Германию, Францию, Нидерланды и Бельгию. Средняя скорость составила около 80 км/ч, а расход топлива составил 2,61 литра на 100 км, что значительно ниже официального показателя в 4,8 литра на 100 км.

На одном из участков во Франции, пользуясь попутным ветром, расход топлива упал до рекордных 2,2 литра на 100 км.

Skoda Superb
Skoda Superb

Для заезда использовался стандартный Superb с 2,0-литровым дизельным двигателем TDI мощностью 148 л.с., передним приводом и 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Автомобиль был оснащен шинами с низким сопротивлением качению и спортивной подвеской для улучшения аэродинамики. Объем топливного бака – 66 л, а общий пробег чешского лифтбека составил около 20 тыс. км.

Skoda Superb
Skoda Superb

Несмотря на установленный рекорд, Марчик нацелен на новые достижения. Он стремится преодолеть порог свыше 3000 км на одном баке, убежденный в возможности успеха благодаря своему предыдущему заезду, который включал сложные подъемы и ночные гонки в Германии при температуре до 1°C. Он также считает, что использование дизельного топлива премиум-класса может повысить его шансы на достижение этой цели.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Германии выбрали лучшие машины.

Источник:  Motor1
Ушакова Ирина
Фото:Skoda
22.10.2025 
Фото:Skoda
