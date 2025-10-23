Названы конкуренты новой версии кроссовера Evolute i-Sky City Edition

«Автостат»: соперниками доступной версии Evolute i-Sky будут WEY 05 и Москвич 3е

По мнению Игоря Назарова, директора дивизиона АГ «Авилон», основными соперниками новой версии электрокроссовера Evolute i-Sky City Edition на российском рынке будут WEY 05 и Москвич 3е.

Ожидается, что новинка появится у дилеров в декабре. Назаров отметил, что версия City Edition будет доступна в двух комплектациях: «Комфорт» и «Премиум», и что они будут пользоваться высоким спросом.

Стоимость электрокроссовера Evolute i-Sky City Edition в комплектации «Комфорт» начинается от 2 290 000 рублей, а версия «Премиум» будет стоить от 2 490 000 рублей.

Электрокроссовер имеет длину 4565 мм и колесную базу 2715 мм. Он оснащен синхронным двигателем с мощностью 204 л.с. и максимальным крутящим моментом 340 Нм. Новые комплектации стали легче на 30 кг благодаря использованию тяговой батареи следующего поколения LFP с емкостью 64,4 кВтч.

В режиме быстрой зарядки аккумулятор может восстановить заряд с 30% до 80% за 30 минут. На одном заряде Evolute i-Sky City Edition может проехать до 400 километров по циклу WLTP, а его максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Внутреннее оформление машины выполнено из высококачественных материалов, а обивка сидений сделана из экокожи. Обе комплектации также включают системы контроля давления в шинах, мониторинга слепых зон, распознавания пешеходов и ассистента усталости водителя, а также функцию предупреждения о поперечном движении при заднем ходе.

