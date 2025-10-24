Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя

Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет бдительность

Каждый водитель помнит свои первые поездки: дрожащие руки, учащенное сердцебиение и ощущение, что машина живет своей жизнью.

Со временем страх сменяется уверенностью, но здесь и таится главная ловушка, предостерегают эксперты издания Pravda.Ru. Опыт, который должен делать вождение безопаснее, порой рождает самоуверенность. Дорога отвечает на это холодным безразличием, превращая привычные маршруты в место неожиданных рисков.

Мозг быстро привыкает к рутине, экономя энергию и снижая концентрацию. Именно поэтому многие аварии происходят на хорошо знакомых дорогах, где внимание притупляется.

Опытные водители перестают замечать мелочи, которые раньше тщательно отслеживали, полагаясь на «автоматизм» навыков. Чрезмерная уверенность становится опаснее страха, ведь она создает иллюзию полного контроля.

Чтобы сохранить баланс, важно регулярно анализировать свое вождение, избегая резких маневров и отвлечений. Современные помощники – камеры и датчики усталости – они помогают, но не заменяют самоконтроль. Курсы контраварийного вождения открывают слабые места и учат действовать в нестандартных ситуациях. Помните: легкое напряжение за рулем – не недостаток, а признак уважения к дороге.