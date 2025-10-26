Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Скручивание пробега потеряет смысл: готовится новый закон

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разрабатывает законопроект, в котором будут определены ключевые термины авторынка, такие как автомобиль, дилер, автопроизводитель и дистрибьютор. Также инициатива включает меры, которые сделают скрутку пробега на одометрах нецелесообразной.

Что поменяется из-за отмены автопродления водительских прав

С 2026 года в России отменят автоматическое продление водительских прав, и гражданам придется самостоятельно заботиться об этом. Автоэксперт Андрей Осипов отметил, что пересдача экзаменов не потребуется. Он напомнил, что автопродление действовало с 2022 года, и вводилось для снижения административной нагрузки на граждан и бизнес.

Россиянам объяснили законность нескольких штрафов за превышение скорости

В России подтвердили законность взимания с водителей сразу двух штрафов за превышение скорости, если нарушение зафиксировали две камеры подряд. Как объяснил автоюрист Дмитрий Славнов, речь идет о разных участках дороги, поэтому это решение оправданно.

Появились подробности о новом кроссовере Volga

Бренд Волга готовит к выпуску новый кроссовер, который будет создан на базе китайской модели Geely Boyue L, также известной как Atlas L. Недавно Telegram-канал «TAGAZ: Автожурнал» поделился коротким видео, на котором запечатлен кроссовер с шильдиками Volga, находящийся на автовозе. По мнению «Китайских автомобилей», это именно Geely Boyue L, который был представлен в Китае только в мае этого года. Данная модель считается полностью новой и представляет собой четвертое поколение Atlas.

Новые правила медицинского контроля для водителей: разъяснения

С 1 марта 2027 года в России вступит в силу автоматизированная система, которая будет обмениваться данными между медицинскими учреждениями и ГИБДД. Это новшество поможет быстрее выявлять водителей с опасными заболеваниями.

Система создается для налаживания автоматического обмена информацией между Минздравом и Госавтоинспекцией.