Chery T1TP: Один автомобиль на все случаи жизни

Уникальный трансформер Chery T1TP объединил внедорожник, пикап и кемпер

Представьте себе автомобиль, который легко подстраивается под ваши планы. Именно таким и является концепт Chery T1TP – настоящий автомобиль-трансформер.

Благодаря гибкой модульной системе он за считанные минуты меняет свою сущность. Утром вы можете отвезти детей в школу на комфортабельном семиместном внедорожнике, днем, сняв несколько элементов кузова, превратить его в пикап для перевозки стройматериалов, а к вечеру, уже за городом, развернуть на его базе полноценный кемпер с выдвижной палаткой и тентoм.

В основе этого универсального решения лежит подключаемый гибридный силовой агрегат, который, судя по всему, является фирменной «супергибридной» системой Chery. Несмотря на то, что производитель пока раскрывает не все детали, известно, что данная конфигурация объединяет 1.5-литровый турбодвигатель, электромотор, специальную трансмиссию и напольную батарею, обеспечивая впечатляющий запас хода до 1400 километров.

Концепт Chery T1TP
Концепт Chery T1TP

Ожидается, что серийная версия этого удивительного внедорожника, способного удовлетворить практически любые семейные потребности, увидит свет уже в 2026 году, открыв новую главу в мире универсального транспорта.

Концепт Chery T1TP
Концепт Chery T1TP
Источник:  Carscoops
Фото:Chery
03.11.2025 
Фото:Chery
