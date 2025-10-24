#
Chery начнет выпускать в Казахстане седан дешевле Весты

Компания Chery запустит производство седана Arrizo 6 в Казахстане

Концерн Chery анонсировал запуск нового седана Arrizo 6 для рынка Казахстана. Сборка будет организована на мультибрендовом заводе AMMKZ.

Для модели уже получено одобрение типа транспортного средства (ОТТС), но технические характеристики и стоимость автомобиля пока не раскрыты. Известно, что седан оснастят 1,5-литровым турбомотором, а стартовая цена составит приблизительно 8 490 000 тенге (около 1,3 млн рублей), что сопоставимо со стоимостью Lada Iskra.

Длина Chery Arrizo 6 составляет 4691 миллиметр, а колесная база – 2650 миллиметров. Дорожный просвет автомобиля равен 160 мм, а объем багажника – 482 литра. Седан комплектуется 16-дюймовыми колесами.

Chery Arrizo 6
Chery Arrizo 6

Под капотом находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Arrizo 6 построен на платформе Omoda S5 и имеет передние стойки McPherson и полузависимую заднюю подвеску.

Интерьер Chery Arrizo 6
Интерьер Chery Arrizo 6

В Казахстане данный седан будет доступен в единственной комплектации Comfort, которая включает передние подушки безопасности, камеру заднего вида, бесключевой доступ, подогрев сидений, руля, стекол и омывателя, медиасистему с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями, поддерживающую Apple CarPlay и Android Auto, шесть динамиков, круиз-контроль и многое другое.

Ранее «За рулем» сообщал, какое моторное масло больше подходит для морозов.

Источник:  Kolesa.kz
