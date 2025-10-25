Этот японский кроссовер примерил обвес от внедорожного RAV4: как он выглядит?

Daihatsu представила внедорожную версию кроссовера Rocky

Бренд Daihatsu, входящий в группу Toyota, анонсировал внедорожную версию своего компактного переднеприводного кроссовера Daihatsu Rocky. Этот вариант будет представлен в Индонезии, информация о его доступности на других рынках пока отсутствует.

Daihatsu Rocky

Экстерьер модели изменился в стиле Toyota RAV4 Off-Road Package II: она получила черный бампер с крупной решеткой радиатора, двухуровневый пластиковый обвес по кругу и черные легкосплавные диски с внедорожными шинами Dunlop, что слегка увеличивает клиренс.

Примечательно, что обновленный дизайн включает ретро-элементы, такие как желтые противотуманные фары и галогеновые основные фары вместо светодиодных.

Daihatsu Rocky

Интерьер ориентирован на практичность, что для внедорожного автомобиля это вполне ожидаемо. Он оснащен медиасистемой с 9-дюймовым экраном, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto, а также комбинацией отделки сидений и камерой заднего вида. Правое расположение руля соответствует стандартам для Индонезии, Японии и близлежащих регионов.

Интерьер Daihatsu Rocky

На выбор предложены различные силовые агрегаты для внедорожного Rocky: атмосферный 1,2-литровый двигатель мощностью 87 л.с. с вариатором, 1,0-литровый турбомотор с вариатором и полным приводом, а также гибридная система e-Smart Hybrid на базе 1,2-литрового мотора. Цена на новую модель составляет 12,5 тысячи долларов.