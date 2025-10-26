#
Популярный кроссовер с автоматом получил новую версию чуть дороже миллиона

Представлен Changan CS75 Plus Smart Champion Edition в двух комплектациях

Выпущена новая версия известного компактного кроссовера Changan – CS75 Plus Smart Champion Edition. Модель доступна в Китае в двух комплектациях с ценами от 91 900 до 99 900 юаней, что соответствует 1,05-1,15 миллиона рублей (с учетом акций для первых покупателей).

Changan CS75 Plus Smart Champion Edition
Changan CS75 Plus Smart Champion Edition

Внешний вид нового CS75 Plus остается таким же, как и у стандартной версии, и автомобиль представлен в пяти цветовых вариантах. Его размеры составляют 4710 × 1865 × 1710 мм, а колёсная база – 2710 мм. Базовая комплектация включает 18-дюймовые двухцветные диски, в то время как старшая версия оснащена 19-дюймовыми.

Основные изменения затронули интерьер. В автомобиле установлены:

  • 10,25-дюймовая цифровая приборная панель;
  • 14,6-дюймовый медиасистемный экран;
  • Фирменная система Tianshu Intelligent OS с поддержкой CarPlay, Huawei HiCar, Carlink и Honor Connect.
Changan CS75 Plus Smart Champion Edition
Changan CS75 Plus Smart Champion Edition
Информационно-развлекательная система получила интеграцию голосового помощника и ИИ DeepSeek. В стандартной комплектации предлагают спортивные сиденья с подогревом, а более дорогая версия включает вентиляцию и поясничную поддержку. Вместимость багажника варьируется от 620 до 1450 литров.

Интерьер Changan CS75 Plus Smart Champion Edition
Интерьер Changan CS75 Plus Smart Champion Edition

Система автономного вождения включает функции предупреждения о выходе из полосы, автоматического торможения, предупреждения о лобовом столкновении, адаптивного круиз-контроля и распознавания дорожных знаков.

Под капотом видим 1,5-литровый двигатель Blue Whale с мощностью 192 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin, привод – передний. Максимальная скорость достигает 190 км/ч, а расход топлива по стандарту WLTC составляет 6,96 л/100 км.

Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 12
26.10.2025 
Фото:Autohome
