Автомобиль надежной марки с классическим автоматом снова продается в России

В РФ начались продажи новых Volkswagen T-Cross по цене от 2 млн рублей

В продаже появился еще один доступный кроссовер Volkswagen, который поступает в Россию в ограниченном количестве из Китая. Это компактный Volkswagen T-Cross, производимый на совместном заводе SAIC-Volkswagen. На одном из классифайдов цены начинаются с 2 015 000 рублей.

Москва предлагает новый Volkswagen T-Cross китайской сборки по этой цене, и за эти деньги покупатель получает автомобиль с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 л.с. и традиционным 6-ступенчатым автоматом.

Автомобиль в комплектации Fashion оборудован 16-дюймовыми литыми дисками, мультифункциональным рулем с пластиковым ободом и глянцевыми вставками, кондиционером, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и четырьмя динамиками, электрорегулировкой боковых зеркал, круиз-контролем с ограничителем скорости, датчиками давления в шинах, камерой заднего вида и другими опциями.

Volkswagen T-Cross

Во Владивостоке за такой кроссовер, даже при заказе, просят минимум 2 137 000 рублей. Версию с 150-сильным турбомотором TSI объемом 1,4 литра и семиступенчатым DSG можно заказать за 2 200 000 рублей. Этот T-Cross отличается ярко-желтым кузовом, крупными желтыми акцентами в интерьере, кожаным многофункциональным рулем, климат-контролем, бесключевым доступом с кнопкой запуска и комбинированной тканевой и эко-кожаной обивкой сидений.

За 2 434 000 рублей в столице Приморья можно заказать еще одну версию T-Cross с более дорогими и изысканными опциями, включая комбинированную обивку сидений, бесключевой доступ, кнопку Start/Stop, панорамную крышу и кожаный рулевое колесо, несмотря на тот же 110-сильный двигатель.

Интерьер Volkswagen T-Cross

Напомним, что «китайский» Volkswagen T-Cross построен на платформе MQB A0, такой же, как у ранее производившихся в России бюджетных моделей Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Это переднеприводный паркетник длиной 4218 мм, шириной 1760 мм, высотой 1599 мм и с размером колесной базы 2651 мм. В версиях с атмосферным двигателем он ускоряется до 100 км/ч за 13,3 секунды и может развивать максимальную скорость до 182 км/ч.

