Некоторых россиян хотят освободить от уплаты утильсбора

В Госдуме РФ предложили освободить от утильсбора ряд категорий граждан

В Госдуме предложили освободить участников СВО, инвалидов первой группы и многодетные семьи от уплаты утилизационного сбора при ввозе импортных автомобилей для личного использования.

Данный законопроект, разработанный депутатами от ЛДПР, был озвучен пресс-службой фракции 27 октября и направлен в правительство.

Льгота будет действовать только на одно транспортное средство. Это освобождение от уплаты утильсбора направлено на поддержание доступности личного транспорта для наиболее уязвимых слоев населения, для которых автомобиль важен для полноценного передвижения, считают депутаты.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что повышение цен на автомобили затронет в первую очередь семьи с детьми и социально незащищенные группы граждан.

Предложенный проект постановления Минпромторга предусматривал введение с 1 ноября нового критерия для расчета размера утильсбора – мощности двигателя. Существующие льготы для физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования, сохранятся (3,4 тыс. рублей на новые модели и 5,2 тыс. рублей на автомобили старше трех лет), но будут действовать только для моделей с мощностью не более 160 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,4 млн рублей.