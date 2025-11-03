#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Подержанные авто стоили как новые пару лет назад. А сейчас?

Автостат: средняя остаточная стоимость трехлетнего автомобиля в РФ упала до 82%

В третьем квартале 2025 года средняя остаточная стоимость легковушки в возрасте трех лет составила 82% от той цены, по которой машина покупалась новой.

Рекомендуем
Первоначальный взнос по автокредиту — когда он экономит миллионы

Об этом на форуме автобизнеса «CarXL – 2025» сообщил заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин.

Агентство считает остаточную стоимость, учитывая количество проданных автомобилей, изменение цены нового автомобиля в течение срока владения, выход нового поколения или рестайлинга модели, а также стоимость новой машины.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

На остаточную стоимость влияют срок эксплуатации, использование машины в такси/каршеринге, степень доверия к марке.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Так вот, с 2021 года этот показатель постоянно рос, отметил Ярыгин. Наивысшая остаточная стоимость у машин-трехлеток была зафиксирована в 2023 году – 138%. Помните эту ситуацию, когда владелец, попользовавшись машиной несколько лет, мог продать ее по цене новой? Но уже в 2024 году показатель пошел на спад, и в первом квартале 2025-го средняя остаточная стоимость составляла 123%, во втором квартале – уже 91%, а в третьем – 82%.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 2960
03.11.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0