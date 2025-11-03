Подержанные авто стоили как новые пару лет назад. А сейчас?
В третьем квартале 2025 года средняя остаточная стоимость легковушки в возрасте трех лет составила 82% от той цены, по которой машина покупалась новой.
Об этом на форуме автобизнеса «CarXL – 2025» сообщил заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин.
Агентство считает остаточную стоимость, учитывая количество проданных автомобилей, изменение цены нового автомобиля в течение срока владения, выход нового поколения или рестайлинга модели, а также стоимость новой машины.
На остаточную стоимость влияют срок эксплуатации, использование машины в такси/каршеринге, степень доверия к марке.
Так вот, с 2021 года этот показатель постоянно рос, отметил Ярыгин. Наивысшая остаточная стоимость у машин-трехлеток была зафиксирована в 2023 году – 138%. Помните эту ситуацию, когда владелец, попользовавшись машиной несколько лет, мог продать ее по цене новой? Но уже в 2024 году показатель пошел на спад, и в первом квартале 2025-го средняя остаточная стоимость составляла 123%, во втором квартале – уже 91%, а в третьем – 82%.
