Экология
30 октября
30 октября
30 октября
В России продали рекордное количество подержанных электрокаров

В сентябре текущего года жители России приобрели 1629 подержанных электромобилей, что на 16% превышает уровень августа, когда было продано 1408 единиц. Этот объем оказался рекордным с начала 2025 года и на 50% больше по сравнению с сентябрем прошлого года, когда было куплено 1088 автомобилей.

Японский бренд Nissan занял почти 34% рынка, продав 547 подержанных электрокаров. На втором месте оказался китайский Zeekr с 276 экземплярами, а замкнул тройку лидеров американский производитель Tesla с 192 автомобилями. В пятерку лучших также вошли отечественный Москвич (96 шт.) и немецкий Volkswagen (89 шт.).

Наиболее популярной моделью среди подержанных электромобилей остаётся Nissan Leaf с объемом продаж 529 единиц. На втором месте находится Zeekr 001 с 193 купленными автомобилями, а третью позицию занимает Москвич 3е (96 шт.).

В целом, на вторичном рынке доминируют автомобили японского производства – почти каждый третий электрокар (35,8%) относится к этой категории. Следом идут китайские марки (28,6%) и американские (12,3%). Также в пятерке находятся немецкие и российские электромобили с 11,6% и 9,5% соответственно.

За девять месяцев 2025 года в России было куплено 9843 подержанных электромобиля, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
30.10.2025 
Фото:freepik / senivpetro
